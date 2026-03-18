Netflix ha creado un catálogo con series y películas que se caracteriza por ofrecer una enorme cantidad de opciones para disfrutar. Con un relato basado en una reconocida novela, una serie austriaca aparece como una de las novedades del género de suspenso, a pesar de llevar más de 4 años en la plataforma: La dama de los muertos.
Netflix explota de reproducciones con una serie austriaca de 6 capítulos
Esta serie se convirtió en una de las mayores recomendaciones de Netflix en lo que respecta a relatos de misterio y suspenso
Por más de que esté globalizado, el catálogo de series y películas de Netflix no desborda de opciones de todos los países, como ocurre con las producciones austriacas, que son pocas pero son una verdadera joya. Ese es el caso de esta serie, que se convirtió en un ícono de las ofertas de misterio al momento de su llegada a la plataforma.
Se trata de un thriller que se basa en una de las novelas de orígen austríaca más conocidas de Europa, y que tiene el mismo nombre que la serie, ha sido la base de la inspiración de esta producción que está muy bien vista por los suscriptores de Netflix. Solo 6 capítulos bastaron para que la oferta se posicionara como uno de los relatos que ocuparon los principales lugares de las opciones del género de suspenso.
La serie es considerada como una de las mejores ofertas en el catálogo de series y películas de Netflix, así lo demuestra la valoración de los suscriptores, y es que su relato cargado de venganza llevó a los suscriptores a un mundo completamente desconocido. Anna Maria Mühe es la protagonista de esta historia que, a pesar de llevar más de 3 años en la plataforma, continúa rankeando como una de las series cortas más elegidas del género.
La serie fue incorporada al catálogo de Netflix en el 2022, desde entonces ha sido considerada como la mejor oferta austriaca de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie, La dama de los muertos
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie austriaca de 6 capítulos, La dama de los muertos centra su historia en: "Mientras busca a la persona responsable de la muerte de su esposo, una mujer ciega de venganza termina exponiendo los secretos más oscuros de su pequeña comunidad".
La serie ha logrado conjugar una excelente historia y un relato basado en novelas, para convertirse en una de las mejores opciones del género en Netflix.
Reparto de la serie de Netflix, La dama de los muertos
- Anna Maria Mühe
- Yousef Sweid
- Hans-Uwe Bauer
- Felix Klare
- Emilia Pieske
- Lilian Rosskopf
- Romina Küper
- Simon Schwarz
- Sebastian Hülk
Dónde ver la serie La dama de los muertos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: La dama de los muertos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Woman Of The Dead se puede ver en Netflix.
- España: La dama de los muertos se puede ver en Netflix.