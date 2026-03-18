Netflix explota de reproducciones con una serie austriaca de 6 capítulos

La serie es considerada como una de las mejores ofertas en el catálogo de series y películas de Netflix, así lo demuestra la valoración de los suscriptores, y es que su relato cargado de venganza llevó a los suscriptores a un mundo completamente desconocido. Anna Maria Mühe es la protagonista de esta historia que, a pesar de llevar más de 3 años en la plataforma, continúa rankeando como una de las series cortas más elegidas del género.

La serie fue incorporada al catálogo de Netflix en el 2022, desde entonces ha sido considerada como la mejor oferta austriaca de la plataforma.

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Netflix: de qué trata la serie, La dama de los muertos

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie austriaca de 6 capítulos, La dama de los muertos centra su historia en: "Mientras busca a la persona responsable de la muerte de su esposo, una mujer ciega de venganza termina exponiendo los secretos más oscuros de su pequeña comunidad".

La serie ha logrado conjugar una excelente historia y un relato basado en novelas, para convertirse en una de las mejores opciones del género en Netflix.

la dama de los muertos 3

Reparto de la serie de Netflix, La dama de los muertos

Anna Maria Mühe

Yousef Sweid

Hans-Uwe Bauer

Felix Klare

Emilia Pieske

Lilian Rosskopf

Romina Küper

Simon Schwarz

Sebastian Hülk

Dónde ver la serie La dama de los muertos, según la zona geográfica