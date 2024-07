Netflix-estrenó-las-dos-inolvidables-películas-de-Ben-Stiller-y-Owen-Wilson-1.jpg

Ben Stiller presentó al mundo su famosa pose "Blue Steel" en este clásico de la comedia con Owen Wilson y Will Ferrell.

Zoolander se estrenó el 28 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y fue dirigida, creada y guionada por Ben Stiller. En el guion también participaron Drake Sather y John Hamburg.

Mientras que Zoolander No. 2 también estuvo a cargo de Ben Stiller, que fue acompañado en el guion por Justin Theroux.

Netflix: de qué tratan Zoolander y Zoolander No. 2

El gigante del streaming Netflix realiza una breve descripción de cada película y sobre Zoolander dice: "Derek Zoolander, un modelo ridículamente guapo y con pómulos perfectos, termina sin querer convertido en un peón de una mortal conspiración en el mundo de la moda".

Mientras que el resumen de Zoolander No. 2 cuenta que "una década después de llegar al estrellato como supermodelos, los íconos de la moda Derek y Hansel vuelven al ruedo y se embarcan en una misión ultrasecreta".

La sinopsis oficial de Zoolander cuenta que Derek Zoolander es un famoso modelo que se encuentra en el apogeo de su carrera profesional dentro del mundo de la moda. Tras haber sido coronado tres veces seguidas como "top-model" del año, ahora está a punto de recibir su cuarto trofeo, sin embargo, algo inesperado sucede cuando el título le es arrebatado por un joven y ambicioso rival: Hansel.

En tanto que la sinopsis de Zoolander No. 2 relata que más de una década después de conocerse entre las pasarelas y las sesiones de fotos, Derek Zoolander y Hansel Mcdonald, los dos modelos masculinos más famosos del mundo, han sido olvidados, ya no significan nada. El mundo de la alta costura ha cambiado radicalmente, y ellos son dos viejas glorias pasadas de moda que han perdido su chispa. De hecho, en los desfiles de modelos sirven ahora como motivo de mofa. Quien marca tendencia en los circuitos más 'in' es un supermodelo de aspecto andrógino cuyo nombre es Todo (Benedict Cumberbatch). Así que, a los dos genios de la moda no les queda más remedio que reinventarse.

Reparto de Zoolander

Ben Stiller como Derek Zoolander

como Derek Zoolander Owen Wilson como Hansel

como Hansel Christine Taylor como Matilda Jeffries

como Matilda Jeffries Will Ferrell como Jacobim Mugatu

como Jacobim Mugatu Milla Jovovich

Jerry Stiller

David Duchovny

Jon Voight

Reparto de Zoolander No. 2

Ben Stiller como Hansel

como Hansel Owen Wilson como Hansel

como Hansel Will Ferrell como Jacobim Mugatu

como Jacobim Mugatu Penélope Cruz como Valentina Valencia

como Valentina Valencia Kristen Wiig

Fred Armisen

Kyle Mooney

Christine Taylor

Cyrus Arnold

Justin Theroux

Netflix: tráiler de Zoolander y Zoolander No. 2

Dónde ver Zoolander y Zoolander No. 2

Zoolander:

Latinoamérica: Zoolander se puede ver en Netflix .

se puede ver en . España: Zoolander se puede ver en Movistar Plus .

se puede ver en . Estados Unidos: Zoolander se puede ver en Apple TV y Paramount Plus.

Zoolander No. 2