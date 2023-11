Netflix arrasa con una miniserie que supo conquistar la plataforma

the end 2.webp

Con una trama centrada por sobre todas las cosas en un humor negro muy oscuro, la serie supo diferenciarse de las demás ofertas de Netflix y conquistar la plataforma de streaming.

La serie es una producción británica exclusiva de Netflix, y se basa en un comic que tiene el mismo nombre.

The End of the F***ing World cuenta con dos temporadas y se sumó a Netflix el 24 de octubre de 2017. Cada temporada tiene 8 capítulos que duran menos de 30 minutos.

Actualmente la serie sigue siendo elegida por los suscriptores de la plataforma de streaming, a pesar de las nuevas incorporaciones al catálogo de series y películas de Netflix.

Netflix: de qué trata la serie The End of the F***ing World

La serie The End of the F***ing World, de Netflix, señala en su sinopsis oficial: “Los destinos de una mujer acorralada, un refugiado audaz, una burócrata diligente y un padre sacrificado se entrecruzan en un centro de detención migratoria de Australia".

Esta serie supo posicionarse en Netflix como una de las historias más vistas al momento de su estreno y ocupar ese importante sitio en el catálogo de series y películas.

Reparto de The End of the F***ing World, serie de Netflix

Alex Lawther como James

Jack Veal como un joven James

Jessica Barden como Alyssa

Holly Beechey como una joven Alyssa

Gemma Whelan como DC Eunice Noon

Wunmi Mosaku como DC Teri Donoghue

Steve Oram como Phil

Christine Bottomley como Gwen

Navin Chowdhry como Tony

Barry Ward como Leslie

Naomi Ackie como Bonnie

Kierston Wareing como Debbie

Geoff Bell como Martin

Alex Sawyer como Topher

Jonathan Aris como Clive Koch

Eileen Davies como Flora

Earl Cave como Frodo

Alex Beckett como Jonno

Trailer de The End of the F***ing World, serie de Netflix