Mientras tanto, su interés amoroso es interpretado por Ekin Koç de otras producciones como “Bizim Için Sampiyon”, “Mi mejor amigo” y “Senden Bana Kalan”.

Una imagen para creer es una de las películas más buscadas en la actualidad por ser una película romántica con un giro interesante.

Así que si cuentas con Netflix, podrás ver esta entretenida película romántica que cuenta con un giro muy interesante el cual, brinda frescura a la cinta dirigida por Evren Karabiyik Günaydin y Murat Saraçoglu.

La película nos cuenta la historia de Sahra (Ayca Aysin Turan) y Deniz (Ekin Koc) quienes se conocieron de pequeños y ahora vuelven a verse como adultos, lo que puede reavivar la llama de lo que una vez sintieron, aunque esto también podría hacer resurgir conflictos del pasado.

“Una imagen para creer” sigue la historia de Sahra y Deniz, quienes se conocieron de pequeños y sus caminos vuelven a cruzarse de adultos. El hecho de que se encuentren no es coincidencia, sino que sus respectivas abuelas están jugando a cupido.

De acuerdo a la sinopsis oficial: “unas entrometidas abuelitas engañan a sus nietos adultos para que se reencuentren, lo que reaviva una vieja llama y hace resurgir conflictos del pasado”.

Make Me Believe | Official Trailer | Netflix