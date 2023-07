►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: la imperdible película con Joaquin Phoenix que anticipó el auge de la inteligencia artificial

Además, versa que la película "captura las famosas batallas, la ambición implacable y la asombrosa mente estratégica de Napoleón como un extraordinario líder militar y visionario de la guerra".

Napoleón 1.avif Joaquin Phoenix en "Napoleón", la película de Ridley Scott sobre la vida del emperador francés.

"Napoleón" es una producción de Apple Studios en conjunto con Scott Free Productions. Su estreno en cines será el 22 de noviembre de 2023 en Estados Unidos y su lanzamiento en América Latina también será este año. Luego de su recorrido en las salas, llegará al streaming por Apple TV+.

Qué revela el primer tráiler de "Napoleón"

Este primer avance de la película revela que estará marcada por un tono épico, a la par que se compagina con las tensiones políticas y dramas particulares de algunos de los personajes principales. El hilo narrativo se estructura desde el ascenso de Napoleón Bonaparte al poder y su relación con su esposa, la emperatriz Josefina.

NAPOLEÓN | Tráiler Oficial

La relación matrimonial se sostuvo entre 1796 y 1810 y el filme detalla desde que se conocen hasta la construcción del vínculo. Mientras tanto, la figura histórica encabeza múltiples combates en distintas partes del mundo.

Napoleón fue un militar y posteriormente se convirtió en emperador de Francia en 1804, lo que consiguió tras apoyar la abolición de la monarquía durante la Revolución Francesa. Bonaparte nació en 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, Francia; su carrera militar comenzó cuando se unió a la Revoluciòn Francesa como un oficial de bajo mando.

Debido a su intelecto y la toma de decisiones al momento de planificar enfrentamientos, fue ascendiendo dentro de la escala militar y luchó en guerras en países como Francia, italia, Austria y Egipto. Murió el 5 de mayo de 1821.

Qué revela el póster oficial de la película "Napoleón" con Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix imita un mítico cuadro de Napoleón en el póster de la película de Ridley Scott. Se trata del emperador abdicado en Fontainebleau, de Paul Delaroche. Entonces, aunque el tráiler vende las épicas batallas, el póster anuncia su caída.

napoleon-poste.jpg Póster de "Napoleón", la película de Joaquin Phoenix y Ridley Scott.

Este cuadro retrata el momento en el que, tras su derrota contra Rusia y la captura de París, Napoleón firmó el Tratado de Fontainebleau (1814), que lo obligaba a exiliarse a la isla de Elba. Entonces, esa elección de Ridley Scott da las pistas y esperanzas de que la película no sea una simple oda a un genio militar, si no a su compleja humanidad, a la fragilidad del hombre que creyó poder conquistar el mundo y que falló.

Napoleon_at_Fontainebleau.jpg Tras su derrota contra Rusia y la captura de París, Napoleón firmó el Tratado de Fontainebleau (1814).

Tráiler de "Napoleón": qué sucedió con su vida amorosa

Al año de quedarse viuda, y a través de su amante Paul Barras, Josefina conoció a Napoleón. "Si bien en agosto de 1975 Bonaparte la conoce en el salón de madame Tallien, su relación con ella empezaría a partir de octubre. Josefina era una criolla de treinta y cinco años, viuda de un general, madre de dos hijos, estuvo encarcelada y luego liberada tras la caída de Robespierre y para Bonaparte el embrujo fue inmediato", cuenta Ernest Bendriss en su libro Eso no estaba en mi libro de Napoleón (Almuzara).

Tras una noche de supuesta pasión, él le escribe: "Siete de la mañana. Me despierto lleno de ti. Tu retrato y el recuerdo de la embriagadora velada de anoche no han permitido que mis sentidos descansen. ¡Dulce e incomparable Josefina, qué extraño efecto causáis en mi corazón! (...) Entretanto, mio dolce amor, recibe mil besos, pero no me des ninguno, pues queman mi sangre".

joaquin-phoenix-.webp Joaquin Phoenix en el primer avance de "Napoleón".

El amor fue más allá y él le pidió que se casaran. La ceremonia civil se celebró el 9 de marzo de 1796, dos días antes de que Bonaparte tuviera que partir a Italia y de que ella empezase a pasar las noches con un joven teniente de húsares, Hippolyte Charles, del que se enamoró más que de su reciente marido.

Napoleón le enviaba cartas desesperadas en su ausencia: "¿Cómo quieres, vida mía, que no esté triste? No hay cartas tuyas; solo recibo una cada cuatro días, y si me amaras, me escribirías dos veces al día. Un beso en la boca, o en tu corazón. No hay nadie más que yo, ¿no es cierto? Y otro en tu seno", le dijo en abril de 1796 y ella no le respondió ni acudió a verlo a Milán.

El 21 de noviembre, Bonaparte le escribió: "Sabes muy bien que no olvido mis preciosas visitas; ya sabes, tu bosquecillo negro. Le doy mil besos y espero con impaciencia el momento de encontrarme ahí, todo tuyo. La vida, la felicidad y el placer solo son los que tu me das".

napoleon joaquin phoenix.webp Joaquin Phoenix como "Napoleón" cuando se convirtió en emperador.

Pero volvió a no contestar y Napoleón estalló contra su mujer y le insinuó un posible divorcio. Entonces, Josefina no quiso volver a quedarse sola y empezó a quererlo. En 1804, él se convirtió en emperador, lo que la encumbró a ella como la mujer más poderosa de Francia.

Sin embargo, él llevaba años acostándose con axctrices, condesas y cantantes. Tras ver que Josefina no le daba un heredero, se divorció de ella en diciembre de 1809 en busca de un "vientre real". Dicen que lloró perdidamente, que pese a sus ajetreos sexuales la amaba todavía y que jamás perdieron el contacto.

Pocos meses después se casó con María Luisa, sobrina nieta de María Antonieta e hija del emperador de Austria, y aunque él propuso mantener a las dos en su casa, su familia se lo impidió y la distancia se hizo cada vez más grande. Como cuenta Bendriss, "el nuevo matrimonio pasa junto dos años completos, lo cual es del todo excepcional en la vida del emperador".

Napoleón.jpg Imágenes del primer tráiler de "Napoleón", de Ridley Scott con Joaquin Phoenix.

El 20 de marzo de 1811 nació el rey de Roma, el heredero tan esperado. En 1814, Napoleón abdicó y partió hacia la isla de Elba, pero el padre de María Luisa le impidió reunirse con él. Nunca más se reencontraron".

Con lo que sí se encuentra esa isla es con una carta de Josefina. "Sire, aunque ya no comparto vuestras alegrías, vuestra congoja siempre será mía también […]. No puedo resistir la necesidad de deciros esto, así como no podría dejar de amaros con todo mi corazón", le escribió y murió a los pocos meses de tuberculosis. Al volver a París, el médico que la acompañó durante su enfermedad le dijo a Napoleón: "Creo que murió de pena".