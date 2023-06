"El director James Cameron, acompañado de un equipo de historiadores, cineastas y científicos, explora el naufragio del Titanic por dentro y por fuera", dice la breve reseña de la N roja.

Actualmente, "Misterios del Titanic" se ubica en la quinta posición de las 10 películas más populares de Argentina hoy.

Este documental despertó el interés de los usuarios luego de los trágicos hechos que sucedieron con el submarino Titan que implosionó cuando se dirigía a ver los restos del barco y en el que perdieron la vida cinco personas.

"Misterios del Titanic" es un documental (realizado en 3D para las pantallas IMAX) sobre el legendario trasatlántico hundido en 1912 que muestra las inmersiones submarinas gracias a las cuales se descubrió su estado actual.

De esa manera se pudo observar, por ejemplo, el gran salón de baile del barco y descubrir que, sorprendentemente, las vidrieras marca Tiffany siguen intactas. Cameron también es capaz de colocar uno de los minisubmarinos en el exterior del barco para iluminar las ventanas con la luz de la cámara interior. De una manera "mágica" se ve cómo los colores cobran vida gracias a la luz por primera vez desde que el barco chocó contra el iceberg.

En otras escenas se observa la cama de latón de la suite ocupada por Molly Brown, una superviviente de la catástrofe tan famosa que hay un musical de Broadway que llevó su nombre.

Teaser de "Misterios del Titanic" (Ghosts of the Abyss, 2003, James Cameron, sub. español)