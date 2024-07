Michael J. Fox interpretó a Marty McFly por última vez en 2020 y muy pocos lo saben

►TE PUEDE INTERESAR: Volver al Futuro: los tres datos que no conocías de la clásica trilogía

Algunos quizá recuerden su cameo vocal en "Back to the Future: The Videogame", lanzado en 2015. Otros deben tener muy fresca la imagen en sus retinas de la Comic Con de 2022 en New York que reunió nuevamente a los intérpretes del Doc Brown y Marty en lo que fue un encuentro emocionante, principalmente por el visible deterioro de Fox.

En 2015 hubo otro momento inolvidable en el que Doc Brown y Marty McFly se reunieron -con DeLorean y todo- en "el Show de Jimmy Kimmel" para un sketch que ya quedó en la historia de la televisión mundial.

En concreto, Fox hizo una breve aparición como Marty McFly en un tráiler del videoclip de "Holiday", un tema musical de Lil Nas X del 2020. La escena se da en pleno Polo Norte, donde el rapero debe asumir su nuevo trabajo como Santa, pero lo más interesante es que contó con la aparición especial de Fox.

El mismo actor dijo en su momento que la oferta le llegó a través de su agente y que sus hijos, que ya son adultos, insistieron en que tenía que hacerlo: "Se volvieron locos, me decían que tenía que hacerlo. Si solamente haces una cosa este año, que sea esto". Y no tuvo otra alternativa.

Este cameo tiene una importancia extra, ya que fue la última interpretación en carne y hueso de su carrera, pues al año siguiente hizo una participación vocal en el corto "Back Home Again", y desde entonces no ha vuelto a trabajar, tras anunciar su retiro de la interpretación en noviembre de 2020, pero recientemente ha cambiado de idea y su última aparición hace tres semanas en Londres junto a Coldplay para acompañarlo en "Fix You" dan la esperanza de que podamos ver una vez más a Michael J. Fox.