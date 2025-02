Addie (Merrit Patterson) es una quiropráctica de la ciudad de Nueva York que recibe por error un mensaje de texto de "Nana" (Jayne Eastwood). El texto acfcidental se oconvierte en una amistad amorosa entre la matrona y Addie, que ahora se comunican con regularidad.

Nana invita a Addie a pasar las vacaciones en Vermont, una postal encantadora, excepto por una sorpresa: el hijo soltero de la mujer, James (Trevor Donovan), un médico viajero, también está en casa durante las vacaciones.

Por tres años consecutivos, James y Addie están juntos durante las vacaciones, aunque no es hasta que ambos están solteros que empiezan a verse bajo una luz diferente.

Embed - 'Twas the Text Before Christmas | Official Trailer