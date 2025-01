Señales es una invasión extraterrestre. Todo comienza una mañana en la que Graham Hess, un ex pastor protestante que vive con sus dos hijos y con su hermano ex estrella de béisbol, hacen un increíble descubrimiento en los campos de maíz que rodean su granja, unos enormes signos que no corresponden a ningún lenguaje de la Tierra están plasmados inexplicablemente en mitad de su terreno.

señales.jpg Mel Gibson y Joaquin Phoenix la rompen con esta increíble película.

Según el sitio especializado en series y películas, cintilatio.com, Señales nos cuenta la historia de Graham, un granjero estadounidense que vive con su hermano, un exjugador de béisbol que arruinó su oportunidad de ser profesional, y sus dos hijos en un pequeño pueblo americano en el que solía ocupar el rol de pastor protestante hasta que perdió la fe por la muerte de su esposa.