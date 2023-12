Amazon-Prime-Vide-La-ultima-mirada.jpg Charlie Hunnam y Mel Gibson son protagonistas de La última mirada, película que está en Amazon Prime Video.

La breve reseña de Amazon Prime Video dice: "Un ex policía deshonrado busca la soledad retirándose al bosque, pero su vida tranquila termina cuando una investigadora privada lo contrata para investigar un asesinato".

La última mirada fue dirigida por Tim Kirkby y está basada en "Last Looks", la novela de Howard Michael Gould publicada en el año 2018.

Amazon Prime Video: de qué trata La última mirada

Basada en la novela del escritor Howard Michael Gould de mismo nombre, la película nos cuenta la vida de un exdetective de la policía de Los Ángeles que decide retirarse a una pequeña casa en el bosque en busca de tranquilidad. Vive en la cima de una colina, obsesionado con poseer únicamente 100 cosas y minimizar todo lo posible su huella de carbono.

Amazon-Prime-Vide-La-ultima-mirada1.jpg La actriz brasileño-estadounidense Morena Baccarin es parte de La última mirada.

Su paz se acabará cuando reciba la visita de su antigua pareja, la cual ha acudido a él para que le ayude a resolver un caso de asesinato. Una estrella de cine ha sido acusado de matar a su esposa mientras estaba completamente borracho. El problema es que es alcohólico y, no es que no recuerde ese suceso en concreto, sino que no sabe qué ha hecho en muchos otros momentos de su vida.

Reparto de La última mirada

Mel Gibson (Alastair Pinch)

Charlie Hunnam (Charlie Waldo)

Morena Baccarin (Lorena Nascimento)

Lucy Fry (Jayne White)

Rupert Friend (Wilson Sikorsky)

Dominic Monaghan (Warren Gomes)

Jacob Scipio (Don Q)

Sophie Fatu (Gaby Pinch)

Amazon Prime Video: tráiler de La última mirada