Max arrasa con una historia original que rompe los moldes.

Lindy (Maddie Ziegler) es una adolescente atlética y extrovertida que comienza la película ansiosa por explorar el sexo con su nuevo novio.

Sin embargo, sus intenciones se descarrilan cuando le diagnostican un raro síndrome reproductivo que, advierten los médicos, podría presentar problemas durante las relaciones sexuales.

Atormentada por la idea de anormalidad, Lindy decide mantener la noticia en secreto para todos menos para su acosada madre soltera.

Lindy ve su nueva realidad como trascendental, y la prolongada validación de su angustia en la película a menudo hace que parezca que el guion se esfuerza por marginar la condición que en última instancia quiere normalizar.

En las conversaciones diarias, Lindy muestra una enorme reverencia aleatoria por el parto (del cual su cuerpo es incapaz), y su ginecólogo es más uniformemente estúpido que un villano de dibujos animados.

La película contiene destellos de inspiración, como cuando McGlynn intercala el uso de un dilatador por parte de Lindy con música frenética y clips discordantes de equipos de construcción.

Ahí es cuando Apropiada en está en su mejor momento: mostrarnos el dolor de Lindy en lugar de contarnos sobre él.

