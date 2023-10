Matthew Perry: 4 películas para recordar al talentoso actor

Matthew Perry y Zac Efron protagonizan este gran éxito de 2009. "Mike, un hombre de 37 años, recibe una segunda oportunidad para cambiar su vida cuando, una mañana, se despierta teniendo diecisiete años otra vez", indica su sinopsis oficial. Si quieres recordar la actuación de Perry en esta película, puedes encontrarla disponible en HBO Max.

17 Again (2009) Official Trailer - Zac Efron, Matthew Perry Movie HD

"Nicholas es un encantador dentista que vive en una zona residencial de Montreal. Su tranquila vida cambia con la llegada de un nuevo vecino, Jimmy Tudeski, un asesino a sueldo que se esconde de una poderosa familia de la mafia a la que traicionó. Nick reconoce a Jimmy gracias a la información de la prensa y es en ese momento cuando la simple y aburrida existencia de Nick se altera por completo", indica la sinopsis de este éxito donde Perry compartió pantalla con Bruce Willis.

