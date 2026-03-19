Adam Sandler consagró su trayectoria con un particular estilo propio durante muchos años: humor exagerado, personajes inmaduros y tramas que, más allá de las bromas, casi siempre dejan alguna enseñanza. Te contamos sobre 7 películas que dejaron lecciones en los fanáticos (algunas están en Netflix).
¡Más allá de las risas! 7 lecciones que las películas de Adam Sandler nos enseñaron
Adam Sandler es uno de los actores más codiciados de Hollywood y muchas de sus películas, algunas disponibles en Netflix, dejan importantes enseñanzas de vida
Desde los 90', las películas de Adam Sandler refuerzan la idea de que madurar no significa abandonar quien realmente sos y que, al final, los sentimientos son más fuertes que el orgullo.
Desde el la página de Instagram de momos_saad, hicieron un posteo que trata sobre las enseñanzas que dejaron las películas de Adam Sandler y obtuvo varios comentarios.
7 cosas que las películas de Adam Sandler nos enseñaron
- En "Como si fuera la primera vez", Adam Sandler mostró que una mujer merece ser conquistada cada bendito día.
- En "Click" la lección es profunda: no vale la pena "adelantar" la vida y perder momentos importantes con quienes amamos porque el tiempo no vuelve.
- En "Una esposa de mentira", aprendemos que las mentiras pueden incluso comenzar una historia, pero solo la verdad sostiene una relación.
- En "Son como niños", el mensaje es claro: el tiempo pasa para todos, pero mantener la amistad y el espíritu joven es esencial. Crecer no significa dejar de reírse de las propias tonterías.
- En "Billy Madison", el personaje necesita demostrar que es capaz cuando todos dudan de él. Moraleja de la historia: nadie es solo aquello que aparenta ser.
- En "Un papá genial", un hombre irresponsable aprende a cuidar de alguien y descubre que el amor es responsabilidad.
- En "Happy Gilmore", aquel por quien nadie apostaba termina convirtiéndose en campeón.
Los comentarios de los fanáticos
Con más de 100 mil Me gusta y casi 400 comentarios, algunos de los fanáticos añadieron: "En 'Cuentos que no son cuentos' también aprendí que lo mejor que tenemos está cerca de nosotros, que hay que querer a las personas que te quieren por lo que eres y no a los que te comienzan a querer cuando tienes algo".
Mientras tanto, otro usuario aclaró que "antes encontraba las películas tan ridículas, pero ya de grande aprendí que la vida es igual de absurda y a la vez reflexiva. Sus mensajes son importantes, a pesar de todo siempre aprendes algo".
Otro fanático de Adam Sandler señaló que faltó reflexionar sobre Golpe bajo. "Ahí nos enseñó a ser leales y nunca traicionar a los amigos por un simple beneficio. También nos enseñó a que cada segundo vale la pena".
¿Qué películas de Adam Sandler están disponibles en Netflix?
- Como si fuera la primera vez
- Son como niños
- Happy Gilmore 2
- Diamantes en bruto
- Golpe bajo: El juego final
- La herencia del señor Deeds
- No te metas con Zohan
- Garra
- Misterio a bordo
- Misterio a la vista
- El astronauta
- Jay Kelly
- The Ridiculous 6
- Los Meyerowitz: La familia no se elige
- No estás invitada a mi bat mitzvá
- Sandy Wexler
- El Halloween de Hubie
- Los doble-vida
- La peor semana