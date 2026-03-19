¡Más allá de las risas! 7 lecciones que las películas de Adam Sandler nos enseñaron

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7 cosas que las películas de Adam Sandler nos enseñaron

En "Como si fuera la primera vez", Adam Sandler mostró que una mujer merece ser conquistada cada bendito día. En "Click" la lección es profunda: no vale la pena "adelantar" la vida y perder momentos importantes con quienes amamos porque el tiempo no vuelve. En "Una esposa de mentira", aprendemos que las mentiras pueden incluso comenzar una historia, pero solo la verdad sostiene una relación. En "Son como niños", el mensaje es claro: el tiempo pasa para todos, pero mantener la amistad y el espíritu joven es esencial. Crecer no significa dejar de reírse de las propias tonterías. En "Billy Madison", el personaje necesita demostrar que es capaz cuando todos dudan de él. Moraleja de la historia: nadie es solo aquello que aparenta ser. En "Un papá genial", un hombre irresponsable aprende a cuidar de alguien y descubre que el amor es responsabilidad. En "Happy Gilmore", aquel por quien nadie apostaba termina convirtiéndose en campeón.

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Los comentarios de los fanáticos

Con más de 100 mil Me gusta y casi 400 comentarios, algunos de los fanáticos añadieron: "En 'Cuentos que no son cuentos' también aprendí que lo mejor que tenemos está cerca de nosotros, que hay que querer a las personas que te quieren por lo que eres y no a los que te comienzan a querer cuando tienes algo".

Mientras tanto, otro usuario aclaró que "antes encontraba las películas tan ridículas, pero ya de grande aprendí que la vida es igual de absurda y a la vez reflexiva. Sus mensajes son importantes, a pesar de todo siempre aprendes algo".

Otro fanático de Adam Sandler señaló que faltó reflexionar sobre Golpe bajo. "Ahí nos enseñó a ser leales y nunca traicionar a los amigos por un simple beneficio. También nos enseñó a que cada segundo vale la pena".

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¿Qué películas de Adam Sandler están disponibles en Netflix?

Como si fuera la primera vez

Son como niños

Happy Gilmore 2

Diamantes en bruto

Golpe bajo: El juego final

La herencia del señor Deeds

No te metas con Zohan

Garra

Misterio a bordo

Misterio a la vista

El astronauta

Jay Kelly

The Ridiculous 6

Los Meyerowitz: La familia no se elige

No estás invitada a mi bat mitzvá

Sandy Wexler

El Halloween de Hubie

Los doble-vida

La peor semana