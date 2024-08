Netflix rompe récords con una película que te dejará sin respiración

Si bien la prensa especializada tuvo reseñas mixtas para esta película que llegó en octubre de 2023 al catálogo, esta entrega de Netflix de 2 horas de duración, se basa en el artículo de la revista The New York Times de 2018, The Pain Hustlers, de Evan Hughes.

netflix-el-negocio-del-dolor.jpg

Netflix: de qué trata la película El negocio del dolor

Liza Drake (Emily Blunt), una madre soltera con una hija, que la está pasando mal económicamente, y Pete Brenner (Chris Evans) un ejecutivo farmacéutico muy inteligente, encuentran una manera muy astuta de conseguir dinero, aunque el peligro los pondrá contra las cuerdas.

netflix-el-negocio-del-dolor1.jpg

Reparto de El negocio del dolor, película de Netflix

Emily Blunt (Liza Drake)

Chris Evans (Pete Brenner)

Catherine O'Hara (Jackie)

Andy Garcia (Jack Neel)

Jay Duplass (Larkin)

Sharon Morris (Judge Susan)

Tráiler de El negocio del dolor, película de Netflix

Dónde ver la película El negocio del dolor, según la zona geográfica