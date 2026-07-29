Los personajes de 'Riverdale' enfrentarán un apocalipsis zombi en la nueva serie de su creador

Archie comenzó como un cómic adolescente, centrado en el triángulo amoroso formado por Archie, Veronica y Betty, que mostraba un idealizado american way of life en tiempos bélicos: en 1941, el año de su primera publicación, estaba en curso la Segunda Guerra Mundial. Pero, a medida que pasaron los números y las décadas, este cómic fue evolucionando.

El cómic de 'Riverdale' fue creado por Roberto Aguirre-Sacasa.

Roberto Aguirre-Sacasa, que además de guionista es escritor de cómics, fue el responsable de actualizar el personaje con 10 números especiales llamados Afterlife with Archie en 2013. En él, Reggie mata al perro de Jughead y, a petición de Jughead, Sabrina resucita a su mascota. Sin embargo, el perro se convierte en zombie y empieza a contagiar a los habitantes de Riverdale, desatando un posible apocalipsis de los muertos vivientes.

"La única cosa más peligrosa que los muertos vivientes es intentar sobrevivir a la adolescencia", aseguran desde Disney+, la plataforma que producirá la primera temporada.

Aguirre-Sacasa también firmó 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina', tanto la adaptación del cómic como de la serie de Netflix (y recordemos que Sabrina es un personaje del universo de Archie), y contará con Greg Berlanti como productor ejecutivo, quien también estaba detrás de las adaptaciones de Riverdale y Sabrina.

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"Este es el cómic que lo empezó todo. Antes de que existiera Riverdale, antes de Las escalofriantes aventuras de Sabrina, hubo Afterlife with Archie, con el que colaboré con el mejor artista de terror de la industria, Francesco Francavilla", asegura Aguirre-Sacasa.