La muerte de Ramón Valdés no solo fue sorpresiva sino que no fue para nada agradable ya que el actor que interpretó a Don Ramón en "El Chavo del 8" murió a causa de un violento cáncer de estómago que hizo que sus últimos momentos fueron muy tristes no solo para él actor sino también para todos sus allegados entre ellos sus ex compañeros de elenco con los cuales compartió una enorme cantidad de años en pantalla y en el set de filmación.

Sin dudas más allá de su triste final , este acto será siempre recordado por su participación en "El Chavo del 8" ya que su personaje fue uno de los favoritos del público. Sin dudas Don Ramón es uno de los personajes secundarios de la serie que logró consagrarse en la casa de miles de latinoamericanos que al ver la serie esperaban con ansias la participación de Ramón Valdés en cada uno de los capítulos de esta comedia clásica de los años 80.