La serie de Netflix que estalla en reproducciones con 6 capítulos basada en hechos reales

Los suscriptores, en tan solo 6 capítulos, quedaron impactados por una actuación magistral que logra retratar a la perfección la "doble cara" de la protagonista. En Netflix, la serie pasó a ser una de las 10 historias más elegidas de la plataforma, en lo que respecta a relatos de idioma en Inglés, a nivel mundial.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2025, y desde entonces aparece como una de las ofertas criminales con más reproducciones de la plataforma.

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Netflix: de qué trata la serie Vinagre de Manzana

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie australiana de solo 6 capítulos, Vinagre de manzana centra su historia en: "Dos jóvenes mujeres promueven los remedios de bienestar para curar enfermedades mortales, pero al engañar al mundo —lo supieran o no—, sus vidas empiezan a desmoronarse".

A pesar de su relato polémico, la serie tuvo críticas de excelencia en Netflix con su historia corta e intensa.

vinagre de manzana 2

Netflix: reparto de la serie Vinagre de Manzana

Kaitlyn Dever como Belle Gibson

Tilda Cobham-Hervey como Siobhan

Aisha Dee como Chloe

Alycia Debnam-Carey como Tiffany

Ashley Zukerman como Beau Donelly

Mark Coles Smith como Nick Toscano

Susie Porter como Natalie

Richard Roxburgh como Robert

Dónde ver la serie Vinagre de manzana, según la zona geográfica