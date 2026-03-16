Netflix ha creado un catálogo de series y películas que mezcla títulos muy interesantes con una enorme cantidad de opciones. Una serie australiana logró robarse la atención del mundo entero con un drama basado en hechos reales, corto, intenso y con tintes criminales: Vinagre de manzana.
La serie de Netflix que estalla en reproducciones con 6 capítulos basada en hechos reales
Esta serie de Netflix logró convertirse en una de las historias más reproducidas a nivel mundial en cuestión de horas
El catálogo de Netflix no estalla de ofertas de series y películas de producción australiana, pero las historias presentes, cuentan con una valoración de excelencia de los suscriptores. En tan solo un par de horas, la serie logró ser de las opciones más vistas a nivel mundial, y en el 2026 continúa rankeando.
En esta ocasión, Netflix apostó por un relato dramático, con algunos elementos criminales, basado en una historia real que indignó al mundo entero por una fuerte mentira: la vida de una mujer que se convirtió en estrella global tras asegurar que había curado su cáncer bebiendo vinagre de manzana, cuando en realidad, todo era una absoluta mentira.
Los suscriptores, en tan solo 6 capítulos, quedaron impactados por una actuación magistral que logra retratar a la perfección la "doble cara" de la protagonista. En Netflix, la serie pasó a ser una de las 10 historias más elegidas de la plataforma, en lo que respecta a relatos de idioma en Inglés, a nivel mundial.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2025, y desde entonces aparece como una de las ofertas criminales con más reproducciones de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Vinagre de Manzana
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie australiana de solo 6 capítulos, Vinagre de manzana centra su historia en: "Dos jóvenes mujeres promueven los remedios de bienestar para curar enfermedades mortales, pero al engañar al mundo —lo supieran o no—, sus vidas empiezan a desmoronarse".
A pesar de su relato polémico, la serie tuvo críticas de excelencia en Netflix con su historia corta e intensa.
Netflix: reparto de la serie Vinagre de Manzana
- Kaitlyn Dever como Belle Gibson
- Tilda Cobham-Hervey como Siobhan
- Aisha Dee como Chloe
- Alycia Debnam-Carey como Tiffany
- Ashley Zukerman como Beau Donelly
- Mark Coles Smith como Nick Toscano
- Susie Porter como Natalie
- Richard Roxburgh como Robert
Dónde ver la serie Vinagre de manzana, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Vinagre de manzana se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Vinagre de manzana se puede ver en Netflix.
- España: la serie Vinagre de manzana se puede ver en Netflix.