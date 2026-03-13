Netflix tiene un catálogo de series y películas que, además de renovarse constantemente, tiene opciones para todos los gustos. Una serie está escalando a niveles impensados, y con millones de reproducciones en su espalda, se posiciona como una de las ofertas asiáticas más elegidas de la plataforma en lo que va del 2026: Karma.
La serie coreana de 6 capítulos que estalla en Netflix y es la más recomendada del año
La oferta de Netflix llegó en el 2025 y la serie se ha posicionado como una de las historias provenientes de Corea más elegidas
Las series y películas de producción coreana continúan pisando firme en el catálogo de Netflix, sumando historias todos los meses y conquistando a los suscriptores con relatos cortos y muy atrapantes. Esta serie se sumó a la plataforma durante el 2025, pero es considerada como una de las últimas grandes incorporaciones, con una historia muy diferente a lo que hemos visto últimamente.
La serie es un thriller psicológico y criminal que explora las decisiones inmorales, con una atmósfera oscura y fría, identica a la webtoon en la que este relato está inspirado. El relato que arrasa dentro de Netflix utiliza elementos como las criptomonedas, los préstamos privados y la especulación financiera para mostrar la desesperación económica que se vive en la actualidad y como repercute en la gente.
Con apenas 6 capítulos en total, la serie toma un ritmo muy ágil e intenso, con una mirada y elementos muy cinematográficos debido al ojo del director de la oferta coreana de Netflix. Hay que tener en cuenta que este thriller está plagado de actores de mucho recorrido en distintas series y películas, destacando principalmente a quien supo ser el famoso jugador 218 en el Juego del Calamar.
La serie llegó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2025, y desde entonces es considerada como una de las grandes historias coreanas dentro de la plataforma.
De qué trata la serie de Netflix, Karma
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de apenas 6 capítulos, Karma centra su historia en: "Un accidente fatídico entrelaza las vidas de seis personas en una historia cargada de karma y crimen en la que deben enfrentar sus oscuras verdades y conexiones".
La serie logra sumergir a los suscriptores a una atmósfera fría y oscura que se vuelve único en Netflix.
Reparto de la serie de Netflix, Karma
- Joe Byeong-gyu como So Mun
- Yoo Jun-sang como Ga Mo-tak
- Kim Se-jeong como Do Ha-na
- Yeom Hye-ran como Chu Mae-ok
- Ahn Suk-hwan como Choi Jang-mul
- Kang Ki-young como Hwang Pil-gwang
- Kim Hieora como Gelly Berherd
- Jin Seon-kyu como Ma Ju-seok
- Moon Sook como Wigen
- Kim So-ra como Gi-ran
- Eun Ye-jun como Woo-sik
- Lee Chan-hyung como Kwon Su-ho
Dónde ver la serie Karma, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Karma se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Karma se puede ver en Netflix.
- España: Karma se puede ver en Netflix.