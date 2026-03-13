La serie coreana de 6 capítulos que estalla en Netflix y es la más recomendada del año

Con apenas 6 capítulos en total, la serie toma un ritmo muy ágil e intenso, con una mirada y elementos muy cinematográficos debido al ojo del director de la oferta coreana de Netflix. Hay que tener en cuenta que este thriller está plagado de actores de mucho recorrido en distintas series y películas, destacando principalmente a quien supo ser el famoso jugador 218 en el Juego del Calamar.

La serie llegó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2025, y desde entonces es considerada como una de las grandes historias coreanas dentro de la plataforma.

Embed - Karma | Tráiler oficial | Netflix

De qué trata la serie de Netflix, Karma

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de apenas 6 capítulos, Karma centra su historia en: "Un accidente fatídico entrelaza las vidas de seis personas en una historia cargada de karma y crimen en la que deben enfrentar sus oscuras verdades y conexiones".

La serie logra sumergir a los suscriptores a una atmósfera fría y oscura que se vuelve único en Netflix.

karma 1

Reparto de la serie de Netflix, Karma

Joe Byeong-gyu como So Mun

Yoo Jun-sang como Ga Mo-tak

Kim Se-jeong como Do Ha-na

Yeom Hye-ran como Chu Mae-ok

Ahn Suk-hwan como Choi Jang-mul

Kang Ki-young como Hwang Pil-gwang

Kim Hieora como Gelly Berherd

Jin Seon-kyu como Ma Ju-seok

Moon Sook como Wigen

Kim So-ra como Gi-ran

Eun Ye-jun como Woo-sik

Lee Chan-hyung como Kwon Su-ho

Dónde ver la serie Karma, según la zona geográfica