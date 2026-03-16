Una vez más, Netflix logró lo que años atrás era impensado: quedarse con algunos premios Oscar. La mayor presea del cine hace tiempo dejó de ser solamente para aquellas películas que se estrenan en salas, sino que ahora el streaming también se apodera de algunos de estos premios.
La película de Netflix que se quedó con 2 premios Oscar y es una sensación
Esta cinta de Netflix es una película coreana que logró quedarse con dos premios Oscar frente a grandes rivales
Sí, es verdad, los premios que ganó Netflix en la noche del domingo no fueron a Mejor Película, o Mejor Director, Ni Mejor Actor o Actriz, que suelen ser los más codiciados, pero eso no le quita mérito a la película que los ganó, ya que esta fue la gran sensación del 2025, una de las más vistas y no le erramos si decimos que seguramente ha sido más vista que el resto de las ganadoras.
Y es que la película Las Guerreras K-pop (K-Pop Demon Hunters), venció a gigantes como Zootopia 2 en una categoría donde el rival era bastante importante.
Las dos categorías en las que ganó la historia de las tres cantantes cazadoras de demonios fueron: Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original por el tema "Golden". Su mayor competidora era Zootopia 2, uno de los estrenos más esperados de Disney, en cuanto a la música, sus rivales también eran importantes.
De qué trata la película Las Guerreras K-Pop de Netflix
La película de Netflix cuenta la historia de tres jóvenes cantantes que ocultan, detrás de sus éxitos, una pelea constante contra demonios. Sin embargo, una de ellas guarda un secreto y es que su padre fue uno de estos seres malignos, por lo que vencerlos es una prioridad para que su secreto nunca se sepa.
Esta película de Netflix se caracteriza por diferentes motivos como:
- Estética Cinematográfica: La película destaca por una paleta de colores saturada y una dirección de arte impecable que emula la calidad visual de los mejores videos musicales de K-Pop.
- Acción Coreográfica: Las secuencias de combate son fluidas y estilizadas, integrando movimientos de danza con artes marciales de una manera innovadora.
- Personajes Empoderados: Presenta un elenco de mujeres valientes, resilientes y multifacéticas que rompen con los estereotipos tradicionales.
- Banda Sonora Pegajosa: Incluye temas originales y enérgicos que sirven como el motor emocional de la narrativa.