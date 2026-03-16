La película de Netflix que se quedó con 2 premios Oscar y es una sensación

Las dos categorías en las que ganó la historia de las tres cantantes cazadoras de demonios fueron: Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original por el tema "Golden". Su mayor competidora era Zootopia 2, uno de los estrenos más esperados de Disney, en cuanto a la música, sus rivales también eran importantes.

Embed - “Golden” Official Lyric Video | KPop Demon Hunters | Sony Animation

De qué trata la película Las Guerreras K-Pop de Netflix

La película de Netflix cuenta la historia de tres jóvenes cantantes que ocultan, detrás de sus éxitos, una pelea constante contra demonios. Sin embargo, una de ellas guarda un secreto y es que su padre fue uno de estos seres malignos, por lo que vencerlos es una prioridad para que su secreto nunca se sepa.

Esta película de Netflix se caracteriza por diferentes motivos como:

Estética Cinematográfica: La película destaca por una paleta de colores saturada y una dirección de arte impecable que emula la calidad visual de los mejores videos musicales de K-Pop.

La película destaca por una paleta de colores y una dirección de arte que emula la calidad visual de los mejores videos musicales de K-Pop. Acción Coreográfica: Las secuencias de combate son fluidas y estilizadas , integrando movimientos de danza con artes marciales de una manera innovadora .

Las secuencias de combate son y , integrando movimientos de danza con artes marciales de una manera . Personajes Empoderados: Presenta un elenco de mujeres valientes , resilientes y multifacéticas que rompen con los estereotipos tradicionales.

Presenta un elenco de mujeres , y que rompen con los estereotipos tradicionales. Banda Sonora Pegajosa: Incluye temas originales y enérgicos que sirven como el motor emocional de la narrativa.