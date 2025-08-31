Embed - Palmer — Official Trailer | Apple TV+

Esta producción disponible en la plataforma de streaming Apple TV cuenta con el protagónico del cantante Justin Timberlake, y lo acompañan Alisha Wainwright, June Squibb, Juno Temple y Ryder Allen. Además, se puede mencionar que fue dirigida por Fisher Stevens y escrita por Cheryl Guerriero.

Es importante destacar que Justin Timberlake ha actuado en películas como Friends with Benefits (Amigos con beneficios), Inside Llewyn Davis (Balada de un hombre común), Social Network (Red Social), entre otras, pero Palmer marca su debut como protagonista central.

La película Palmer se filmó a finales del 2019 en Nueva Orleans, pero debido a la pandemia de Covid-19 del 2020, el director y los productores decidieron atrasar su estreno para el 2021.

"Aunque transita por territorios familiares, Palmer es elevada por valiosas temáticas y un fuerte elenco liderado por un impresionante Justin Timberlake", asegura la crítica realizada por la página web Rotten Tomatoes.

Palmer película Película Palmer, disponible en Apple TV.

Dónde se puede ver la película Palmer, según tu ubicación geográfica: