La otra hermana Bennet: el fenómeno británico que promete destronar a las grandes producciones de Netflix

Embed - The Other Bennet Sister | BritBox Original Trailer

A diferencia de otras adaptaciones de "Orgullo y prejuicio", donde Mary es apenas una caricatura de una joven pedante y sin gracia, esta serie de 10 episodios la humaniza profundamente.

Mary es interpretada por Ella Bruccoleri (a quien vimos en la tercera temporada de "Bridgerton"), y aquí la joven es presentada como una joven atrapada por el "síndrome del hijo medio", eclipsada por la belleza de Jane y el ingenio de Lizzy. La trama comienza en Longbourn, mostrando los eventos conocidos de la novela original pero bajo la perspectiva melancólica y solitaria de Mary, quien lidia con el desprecio constante de su madre y la indiferencia de su padre.

Mary abandona el caos familiar para mudarse a Londres con sus tíos, los Gardiner (interpretados por Indira Varma y Richard Coyle). Es en la capital y en los paisajes del Distrito de los Lagos donde la protagonista inicia un viaje de transformación personal. Deja de ser la chica que se oculta tras los libros para descubrir su propio valor e identidad, viéndose envuelta en un triángulo amoroso con dos nuevos personajes: Mr. Hayward (Dónal Finn) y Mr. Ryder (Laurie Davidson).

Embed - Instagram View this post on Instagram

Lamentablemente esta serie no se puede ver por el momento en Argentina en ninguna plataforma de streaming como Netflix, HBO Max o Prime Video. Quienes estén interesados en conocer y disfrutar esta serie de Mary Bennet pueden hacerlo de manera gratuita a través de Stremio.

En caso de querer leer el libro, el mismo está en digital en Amazon y en Buscalibre, y se puede conseguir desde cualquier lugar del mundo.