"Orgullo y prejucio" de Jane Austen es una de las obras más importantes de la literatura mundial, y si bien se centra en la historia de amor de Elizabeth y Mr. Darcy, a lo largo de esta novela aparecen otros personajes.
La otra hermana Bennet: el fenómeno británico que promete destronar a las grandes producciones de Netflix
Una serie producida por la BBC e inspirada en los personajes de Jane Austen se ha convertido en un fenómeno mundial
Uno de ellos es Mary Bennet, la hermana de Elizabeth, quien ahora se ha vuelto la protagonista de una de las series más vistas en lo que va del año. Me refiero a la serie "The Other Bennet Sister", también conocida en español como "La otra hermana Bennet".
¿De qué trata la serie "La otra hermana Bennet"?
La miniserie británica se estrenó en en marzo de 2026, y se ha convertido en el nuevo fenómeno para los amantes del drama de época y el universo de Jane Austen. Producida por Bad Wolf para la BBC, esta adaptación de la novela homónima de Janice Hadlow se centra en el "patito feo" de la familia: Mary Bennet.
A diferencia de otras adaptaciones de "Orgullo y prejuicio", donde Mary es apenas una caricatura de una joven pedante y sin gracia, esta serie de 10 episodios la humaniza profundamente.
Mary es interpretada por Ella Bruccoleri (a quien vimos en la tercera temporada de "Bridgerton"), y aquí la joven es presentada como una joven atrapada por el "síndrome del hijo medio", eclipsada por la belleza de Jane y el ingenio de Lizzy. La trama comienza en Longbourn, mostrando los eventos conocidos de la novela original pero bajo la perspectiva melancólica y solitaria de Mary, quien lidia con el desprecio constante de su madre y la indiferencia de su padre.
Mary abandona el caos familiar para mudarse a Londres con sus tíos, los Gardiner (interpretados por Indira Varma y Richard Coyle). Es en la capital y en los paisajes del Distrito de los Lagos donde la protagonista inicia un viaje de transformación personal. Deja de ser la chica que se oculta tras los libros para descubrir su propio valor e identidad, viéndose envuelta en un triángulo amoroso con dos nuevos personajes: Mr. Hayward (Dónal Finn) y Mr. Ryder (Laurie Davidson).
Lamentablemente esta serie no se puede ver por el momento en Argentina en ninguna plataforma de streaming como Netflix, HBO Max o Prime Video. Quienes estén interesados en conocer y disfrutar esta serie de Mary Bennet pueden hacerlo de manera gratuita a través de Stremio.
En caso de querer leer el libro, el mismo está en digital en Amazon y en Buscalibre, y se puede conseguir desde cualquier lugar del mundo.