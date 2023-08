ciudaddedi.jpg Streaming. La mítica película "Ciudad de Dios" tendrá su serie, ¿dónde verla?

En ese sentido, la historia se centrará en las memorias de Buscapé, interpretado tanto en la película original como en esta nueva ocasión por Alexandre Rodrigues, y se desarrollará a principios del nuevo milenio, con flashbacks que reconstruirán la memoria emotiva de su abanico de personajes para darle sentido a sus vivencias en la adultez.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: la peli donde Angelina Jolie y Brad Pitt se conocieron

Además de Rodrigues, la tira cuenta con el regreso de Kiko Marques como Reginaldo y de Edson Oliveira como Barbantinho, mientras que se incorporarán al reparto Andréia Horta, Marcos Palmeira, Roberta Rodrigues, Sabrina Rosa, Jefferson Brasil, Thiago Martins, Eli Ferreira, Otávio Linhares, Rafael Lozano, Leandro Daniel y Luiz Bertazzo, entre más.

Y al igual que en la cinta, esta continuación en formato chico incluirá artistas de las propias comunidades reales de los suburbios empobrecidos de Río de Janeiro, como la misma Ciudad de Dios, Vidigal o Mangueira, entre los que se encuentran Victor Andrade, Demétrio Nascimento, Luellem de Castro, Carol Dall Farra, Aretha Sadick, Dhonata Augusto, Jurema da Matta, Eduardo BR, Emilly Amaral, Shirley Cruz y Manuela Dourado.

Tras anunciar el comienzo de las filmaciones, la directora del departamento de Producción de contenidos de Warner Bros. Discovery, Silvia Fu, aseguró que "'Ciudad de Dios' es una obra querida por el público y trata temas que, incluso después de 20 años, siguen siendo extremadamente relevantes, tanto para los brasileños como para el público de cualquier parte del mundo".

De qué se trata "Ciudad de Dios"

"Ciudad de Dios" contaba la historia de Buscapé, un chico con el sueño de transformarse en fotógrafo, y de Dadinho (Douglas Silva), quien crece con ansias de hacerse un nombre en el mundillo criminal y que eventualmente lo logra, renombrándose como Zé Pequeno (Leandro Firmino).

ciuda.jpg Streaming. La mítica película "Ciudad de Dios" tendrá su serie, ¿dónde verla?

Duro retrato de la violencia policial y la pobreza, el filme cosechó elogios a lo largo y ancho del mundo gracias a su mensaje y a su particular narrativa en tres líneas temporales no lineales y mediante atractivas técnicas de edición y de cámara, que le valieron cuatro nominaciones en los premios Oscar y el galardón a Mejor edición en los Bafta británicos, donde también fue candidata a Mejor película extranjera.

►TE PUEDE INTERESAR: Scarlett Johansson te enamorará en Netflix con un gran drama

Además, fue aspirante a llevarse el lauro a Mejor película de habla no inglesa en los Globos de Oro y en los Independent Spirit Awards, entre otros reconocimientos del circuito cinematográfico internacional; y fue incluida en las listas de las películas más destacadas de su año por publicaciones como The New York Times, The Hollywood Reporter y la revista Time.

Trailer de Ciudad de Dios