La miniserie de solo 4 capítulos de Netflix que te desafía a verla en un día

La propuesta de la semana llega de la mano de No me conocen, una miniserie de 4 capítulos que te mantendrá cautivo de su historia en cada minuto. Si sos fan del suspenso no la puedes dejar de ver.

netflix miniserie.jpg

Se encuentra en Netflix una producción británica basada en la novela homónima publicada en 2017 y escrita por Imran Mahmood. Se trata de la miniserie No me conocen que cuenta con una inquietante historia que mezcla de thriller y ficción.