Las miniseries son perfectas para los espectadores que disfrutan hacer una maratón frente a la pantalla. Al tener una cantidad limitada de episodios, permiten sumergirse de lleno en una historia intensa y atrapante, sin la necesidad de comprometerse con varias temporadas. En esta oportunidad, tenemos como recomendación una miniserie de Prime Video para agregar en tu lista de favoritos.
La miniserie de Prime Video basada en un exitoso libro argentino que dio que hablar
La serie de Prime Video está inspirada en una novela que habla del fenómeno de las desapariciones y los feminicidios en Latinoamérica
El título en cuestión es Cometierras, una serie original de México que se estrenó el 31 de octubre en Prime Video. Es una adaptación de la novela homónima que fue galardonada y controversial, escritapor la argentina Dolores Reyes.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Inspirada en la aclamada novela de Dolores Reyes. Aylín, una adolescente de un barrio popular, descubre sus habilidades sobrenaturales: cuando come tierra tiene visiones que revelan el paradero de personas desaparecidas. Junto a su hermano y amigos, aprende a dominar este poder y se transforma en una heroína que combate la violencia en su comunidad", revela Prime Video.
La serie gira en torno a Aylín, que vive en un barrio popular de México y descubre sus habilidades sobrenaturales cuando, durante un acto de bullying, la hacen comer tierra y tiene visiones de su maestra desaparecida. Este superpoder la ayudará a buscar a personas desaparecidas junto con su hermano y sus amigos, mientras se sumerge en una lucha por dominar este nuevo poder.
Conforme sus habilidades se fortalecen, se transforma en una heroína que se planta contra la violencia y la injusticia que azotan su barrio. La trama combina lo íntimo (el barrio, la familia y los amigos), con lo sobrenatural (las visiones y el poder), generaldno un relato atractivo y atrapante.
Además, hay que destacar la dimensión social de la historia, ya que aborda temas como las desapariciones forzadas, violencia de género, feminicidios y más. Este escenario, resulta interesante para sumergir a los espectadores en las problemáticas actuales que resuenan en Latinoamérica en la actualidad.
Tráiler
Elenco
- Lilith Curiel
- Gerardo Taracena
- Harold Torres
- Hugo Albores
- Max Peña
- Ivan Martz
- Roberto Aguilar