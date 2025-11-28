La miniserie de Prime Video basada en un exitoso libro argentino que dio que hablar

La serie gira en torno a Aylín, que vive en un barrio popular de México y descubre sus habilidades sobrenaturales cuando, durante un acto de bullying, la hacen comer tierra y tiene visiones de su maestra desaparecida. Este superpoder la ayudará a buscar a personas desaparecidas junto con su hermano y sus amigos, mientras se sumerge en una lucha por dominar este nuevo poder.

Conforme sus habilidades se fortalecen, se transforma en una heroína que se planta contra la violencia y la injusticia que azotan su barrio. La trama combina lo íntimo (el barrio, la familia y los amigos), con lo sobrenatural (las visiones y el poder), generaldno un relato atractivo y atrapante.

Además, hay que destacar la dimensión social de la historia, ya que aborda temas como las desapariciones forzadas, violencia de género, feminicidios y más. Este escenario, resulta interesante para sumergir a los espectadores en las problemáticas actuales que resuenan en Latinoamérica en la actualidad.

