La miniserie de 4 capítulos de Netflix que se puede ver de corrido en una sola tarde

Netflix: ¿de qué trata la miniserie "Madam C. J. Walker: Una mujer hecha a sí misma"?

"El relato de la increíble historia de Madam C. J. Walker, la primera mujer afroamericana en convertirse en millonaria", indica la sinopsis de esta miniserie disponible en Netflix. Esta miniserie se basa en la biografía "On Her Own Ground" de A'Lelia Bundles.

Madam C. J. Walker: Una mujer hecha a sí misma | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: ¿quiénes protagonizan la miniserie "Madam C.J. Walker: Una mujer hecha a sí misma"?

Octavia Spencer como Madam C. J. Walker

Tiffany Haddish como Lelia

Carmen Ejogo como Addie

Garrett Morris como Cleophus Walker

Kevin Carroll como Ransom

J. Alphonse Nicholson como John Robinson

Blair Underwood como Charles James Walker

Como estrellas invitadas están:

Bill Bellamy como Sweetness

Zahra Bentham como Nettie

Mouna Traoré como Esther

Roger Guenveur Smith como Booker T. Washington

Kimberly Huie como Margaret Murray Washington

Netflix Madame.jpg Póster de la miniserie "Madam C.J. Walker: una mujer hecha a sí misma".

Esta producción de Netflix es una representación ficticia de "la historia no contada y muy irreverente de la pionera y magnate del cuidado del cabello negro Madame CJ Walker y cómo ella superó la hostil América del cambio de siglo, rivalidades épicas, matrimonios tumultuosos y algunos familiares algo frívolos para convertirse en la primera mujer millonaria negra hecha a sí misma de Estados Unidos", según indican los productores de la misma.