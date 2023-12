La mejor película de Navidad dura 2 horas y no es Mi Pobre Angelito

►TE PUEDE INTERESAR: Está en Netflix, tiene apenas 6 capítulos y te helará la sangre

duro de matar.webp

Sí, es cierto, Duro de Matar tiene una saga que de, a poco, se convierte en algo olvidable. Igualmente, lo mismo pasa con Mi Pobre Angelito, pero en el caso de Duro de Matar o Die Hard, como es su nombre en inglés, cuando se habla de la mejor película navideña, se refiere a aquella que inició todo en 1988.

¿Por qué Duro de Matar es una película de Navidad?

Es verdad que Duro de Matar es una película de acción y no un drama o una comedia, como suelen ser las películas de Navidad. Sin embargo, reúne todos lo que tiene que tener una cinta de este estilo, más algunos tiros, bombas y un poco de violencia.

En el caso de Duro de Matar, si uno se guía por la historia en sí, sin tantos detalles, se cuenta la historia de un hombre que va en busca de su esposa para luego pasar Navidad con sus hijos. Sin embargo, algunos obstáculos (en este caso un grupo de secuestradores y ladrones) se interponen en su camino. La historia concluye con el héroe logrando estar con su esposa y una muestra de amor entre ambos.

La jungla de cristal - Trailer V.O Subtitulado

En el medio, esta película navideña, tiene historias de redención, de superación y la ya mencionada historia de sacrificios y amor. En el medio, nuevamente es verdad que hay disparos, muertes y otros detalles, pero esos son los condimentos que le terminan de dar sentido a la historia. Y además, tiene como actores principales a Bruce Willis y a Alan Rickman, a quien muchos recuerdan como el profesor Severus Snape en Harry Potter. Si no has visto Duro de Matar o quieres volver a verla, se encuenta disponible en Star Plus.

