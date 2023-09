►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: una serie de tan solo 7 capítulos que acelerará a mil tus pulsaciones

netflix.jpg

De qué trata Muñeca Rusa, la serie de Netflix

La serie de Netflix cuenta las aventuras de una joven llamada Nadia Vulvokov. Ella tiene una vida con un detalle particular: vive una y otra vez el mismo día y la misma noche en la ciudad de New York. La mujer pasa por una situación muy particular ya que en este misterioso bucle ella siempre asiste a una fiesta en la que muere durante la misma noche. Al día siguiente, sin embargo, despierta totalmente ilesa y para revivir lo sucedido una y otra vez, en busca de un final diferente.

netflix.jpeg

Reparto de Muñeca Rusa, la serie de Netflix

Natasha Lyonne: Nadia Vulvokov

Charlie Barnett: Alan Zaveri

Greta Lee: Maxine

Chloë Sevigny: Lenora Vulvokov

Elizabeth Ashley: Ruth Brenner

Trailer de Muñeca Rusa, la serie de Netflix