A pesar del momento dramático, Adams no podía parar de reír. Es que Frank Abagnale Jr. decidió escapar por la ventana de su dormitorio mientras le daba dinero a Brenda para un futuro encuentro en el aeropuerto. Al desarrollarse en una noche ventosa, los dólares volaban y golpeaban a Di Caprio en su rostro, lo que provocó que Amy Adams no pudiera contener las risas.

La actriz nominada al Oscar en seis ocasiones por su participación en Junebug, Doubt, The Fighter, The Master, American Hustle y Vice narró a la revista Vanity Fair cómo vivió esta situación en la película Atrápame si puedes: "Hay un momento muy bonito. Él se ha subido por la ventana y estamos haciendo planes. Hay como un encaje y está muy bien iluminado. Tengo un recuerdo muy visceral de eso".

"Y, por supuesto, ese fue el momento en el que decidí que eso era lo más divertido. Y me eché a reír a carcajadas en el plató con Steven Spielberg. Estoy retrasando la producción porque no puedo controlarme. Porque cada vez que un billete de dólar le golpea en la cara, pienso: "Ya está". No sé por qué. Solo ver cómo lo golpeaban. Ese es mi único arrepentimiento, aunque no es tan malo" continuó recordando la talentosa actriz.

"Pero tuve que recomponerme. Creo que llegó al punto en el que vio el humor en ello, y creo que fue lo que le afectó directamente, pero se mantuvo superconcentrado, lo que entonces me pareció aún más divertido", concluyó Amy Adams, quien en sus logros incluye dos Globos de Oro y dos nominaciones al Emmy.

Los premios de la película de Steven Spielberg que tiene a Di Caprio como protagonista

La película Atrápame si puedes tuvo como nominados a Christopher Walken y a John Williams como Mejor actor de reparto y Mejor banda sonora, respectivamente. Walken ganó la misma categoría en los Premios BAFTA, mientras que fueron nominados Williams, la encargada del vestuario Mary Zophres y el guionista Jeff Nathanson. Lo que llamó la atención del mundo cinéfilo es que el director Steven Spielberg, creador del cásico Tiburón, no recibió ninguna nominación.

Por su lado, Leonardo DiCaprio fue nominado para los Premios Globo de Oro en la categoría Mejor actor de drama. Además, Williams también obtuvo una nominación en los Premios Grammy.