Anne Hathaway tiene una gran cantidad de películas que fueron un éxito y otras que estaban destinadas a serlo y que se quedaron en el camino, conformando a unos y decepcionando a otros.
La exitosa película con Anne Hathaway como protagonista que pocos recuerdan que exista
Hace unos años, la actriz de Batman y Siempre el mismo día, tuvo la oportunidad de ser una de las protagonistas de una película, que hoy está en HBO Max, y que tenía todo para dar el batacazo.
La razón era simple. Se trataba de una película basada en una exitosa serie que parece eterna, ya que no importa el tiempo que pase, sigue causando risas y admiración. Pero esta película de Anne Hathaway no obtuvo el resultado esperado.
La película con Anne Hathaway que pocos recuerdan
Hace varias décadas, una serie en la que muchos no veían ninguna esperanza fue un éxito mundial: Get Smart, o más conocida como El Super Agente 86. El programa que tenía a Don Adams y Barbara Feldon como protagonistas fue todo un éxito e incluso tuvo sus películas.
Por eso a nadie le extrañó cuando Hollywood decidió hacer una película más moderna con nuevos actores y para eso convocó a Steve Carell, Dwayne Johnson y Anne Hathaway.
De hecho, en taquilla, la fórmula funcionó bien, ya que la película costó 80 millones de dólares y recaudó 230 millones de dólares. Las críticas fueron variadas, pero con el paso del tiempo no son muchas las personas que recuerdan la existencia de esta película.
Trailer de Get Smart, la película con Anne Hathaway
Reparto de Get Smart, la película con Anne Hathaway
- Steve Carell – Maxwell Smart (Agente 86)
- Anne Hathaway – Agente 99
- Dwayne Johnson – Agente 23
- Alan Arkin – El Jefe
- Terence Stamp – Siegfried
- Dalip Singh – Dalip
- Masi Oka – Bruce
- Nate Torrence – Lloyd