La exitosa película con Anne Hathaway como protagonista que pocos recuerdan que exista

La película con Anne Hathaway que pocos recuerdan

Hace varias décadas, una serie en la que muchos no veían ninguna esperanza fue un éxito mundial: Get Smart, o más conocida como El Super Agente 86. El programa que tenía a Don Adams y Barbara Feldon como protagonistas fue todo un éxito e incluso tuvo sus películas.

Por eso a nadie le extrañó cuando Hollywood decidió hacer una película más moderna con nuevos actores y para eso convocó a Steve Carell, Dwayne Johnson y Anne Hathaway.

De hecho, en taquilla, la fórmula funcionó bien, ya que la película costó 80 millones de dólares y recaudó 230 millones de dólares. Las críticas fueron variadas, pero con el paso del tiempo no son muchas las personas que recuerdan la existencia de esta película.

Trailer de Get Smart, la película con Anne Hathaway

Reparto de Get Smart, la película con Anne Hathaway