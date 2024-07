La emocionante historia de Boby, el perro de House of the Dragon

Bobby interpreta al perro de uno de los cazadores de ratas de la familia real en King's Landing. Este perro ganó notoriedad en la segunda temporada de 'House of the Dragon', e incluso las redes sociales comenzaron a hablar de él ya que en una escena el perro es "pateado".

"Vamos a relajarnos con el perro. Éramos mejores amigos. No se lanzaron caninos con ira. Ratas, por otro lado…", escribió el actor Mark Stobbart.

