La comedia de Amazon Prime Video que es tendencia y está repleta de estrellas 

"Michelle y Allen quieren consolidar su relación y, por ello, invitan a sus respectivos padres a una reunión para que se conozcan. No obstante, aunque ellos no lo supieran, resulta que sus padres se conocen ya demasiado bien", indica la sinopsis de esta película disponible en Amazon Prime Video.

El foco de la película no solo radica en estas relaciones mezcladas, sino también en que el personaje de Allen no está convencido en casarse.

MAYBE I DO Official Trailer (2023)