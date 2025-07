Kevin Costner está en su mejor momento en este clásico de los años 90 que ahora se puede ver en Prime Video

Película El Guardaespaldas Película "El Guardaespaldas".

Además de Costner y Houston, la cinta El Guardaespaldas cuenta con las actuaciones de:

Gary Kemp como Sy Spector.

Bill Cobbs como Bill Devaney.

Ralph Waite como Herb Farmer.

Tomas Arana como Greg Portman.

Michele Lamar Richards como Nikki Marron.

Mike Starr como Tony.

Es importante destacar que Whitney Houston no fue la primera opción para protagonizar esta cinta, sino que el papel fue ofrecido a Diana Ross. Su coprotagonista iba a ser Steve McQueen y el proyecto se iba a lanzar en los años 60.

Sin embargo tuvieron que pasar casi 20 años para que Kevin Costner la "rescatara" y finalmente fuese producida y protagonizada por el mismo Costner y Whitney Houston. Además, Whitney fue la encargada de grabar la canción principal de la película: I Will Always Love You (la cual fue compuesta por Dolly Parton en 1974).

¿El Guardaespaldas iba a tener una secuela?

El actor Kevin Costner confirmó en una entrevista radial que la producción de la segunda parte de El Guardaespaldas estaba encaminada, y que incluso le habían propuesto el rol protagónico a Lady Di, la princesa de Gales. Sin embargo, Diana falleció en aquel trágico accidente automovilístico y la producción de la cinta se canceló.

