Jodie Foster y Benedict Cumberbatch protagonizan este drama en Prime Video basado en hechos reales

"Un hombre es recluido en la prisión de Guantanamo, en donde permanece cautivo sin cargos durante mas de diez años hasta que busca la ayuda de un abogado defensor", es la sinopsis oficial de esta película que estrenó en 2021 y que ahora está disponible en Prime Video.

La película está protagonizada por actores de primer nivel internacional como Tahar Rahim (recordado por su protagónico en la serie "La Serpiente"), Jodie Foster, Shailene Woodley y Benedict Cumberbatch.

El Mauritano surgió de un guión escrito por MB Traven, Rory Haines y Sohrab Noshirvani. Este guión se basó en en las memorias recopiladas en el libro Guantanamo Diary (2015), de Mohamedou Ould Slahi, una historia real de la experiencia de Slahi tras estar retenido durante catorce años sin cargos en el Campo de detención de Guantánamo.

La producción tiene una duración de 129 minutos y recibió una puntuación de 7,5 puntos en la plataforma especializada en cine y series IMDb.

