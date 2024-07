House of the Dragon: la verdadera 'Abuela de Dragones' y su cameo especial

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/DaniAbades/status/1812817662000455768?t=lN1Cop1CZxNyd8TB2Etmwg&s=08&partner=&hide_thread=false Año y medio guardando el cameo más épico de la temporada. Nuestra querida Guadalupe "Abuela de Dragones" ha salido en el 5º episodio de #HouseOfTheDragon Aquel día de rodaje la vimos muy, muy feliz y hoy que está muy contenta de ver que ya forma parte de los Siete Reinos. pic.twitter.com/rForMNsh4p — Maglor - #House of the Dragon #Dune #Cosmere (@DaniAbades) July 15, 2024

¿Quién es la 'Abuela de Dragones'?

Su nombre es Guadalupe Fiñana, y es conocida como 'Abuela de dragones'. Ella saltó a la fama en las redes sociales al tener un taller de cocina con Tinder. Además no tiene pelos en la lengua al momento de hablar sobre amor, matrimonio, virginidad, familia, cocina, etc.

"Hola, me llamo Guadalupe y soy ganadora de MasterChef, pero esto me pasó a mi como un accidente. Mira, yo soy fanática de 'Juego de Tronos'. Un día acompañé a mi nieta a desmaquillarse, yo llevaba un camisón muy feo, empezamos a hablar y ella me comenzó a grabar. Hablamos de los malos de la serie, que toma, que dale, que mil cosas... Y me subió arriba, ahí las redes. Yo no sabía ni qué era eso. Estaba asustaíta. Dije 'me va a dar'. Pero aquello funcionó... Y grabé un vídeo más", relató Guadalupe en una ocasión.

House of the Dragon (2).jpg La 'Abuela de Dragones' en la serie 'House of the Dragon'.

Si bien el cameo de Guadalupe es muy pequeño en el episodio 5 de 'House of the Dragon', la influencer asegura que ha sido uno de los mejores momentos de su vida. "¡Qué ilusión más enorme! Fue una experiencia única", escribió Guadalupe en un posteo de Instagram.