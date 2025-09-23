La mexicana Adriana Paz viene de formar parte de la polémica película "Emilia Pérez", mientras que el argentino Agustín Pardella fue uno de los protagonistas de "La Sociedad de la nieve" de Bayona. La biopic sobre la vida de la primera esposa del revolucionario argentino tendrá como título "Mi vida con él (Che)", la cual está basada en un libro homónimo escrito por la misma Hilda.

Esta película contará con la producción conjunta de Salado (Uruguay) y Arboleda (Argentina), quiénes buscan sumar aliados internacionales para ampliar el alcance del proyecto.

Silvina Estévez dijo: "Hilda Gadea no es sólo la esposa de Che. Es una mujer con ideas firmes, profesional, activista y madre. Me emociona que Adriana Paz, una actriz de enorme sensibilidad y fuerza, dé vida a Hilda".

¿Cómo fue la relación de Hilda Gadea y el Che Guevara?

Hilda Gadea y Ernesto Che Guevara se conocieron en Guatemala en los años 50. Ella era economista y estaba interesada en los círculos políticos izquierdistas. Con el golpe de Estado de 1954 en Guatemala impulsado por la CIA que derrocó al presidente Jacobo Árbenz, Hilda fue detenida y liberada algunas semanas después, debiendo emigrar a México.

Hilda Gadea (2) Hilda, Ernesto y su hija Hilda Beatriz Guevara Gadea en brazos.

En México Hilda volvió a reunirse con el Che Guevara. Primero fueron amantes, pero decidieron casarse el 18 de agosto de 1955 después de que Hilda quedase embarazada. El 15 de febrero de 1956 nació la hija de ambos, Hilda Beatriz Guevara Gadea.

Hilda y Ernesto se separaron en 1955, y ella falleció en 1974. La hija de ambos murió en 1995. Madre e hija descansan en el Panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en la Necrópolis de Cristóbal Colón.