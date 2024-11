Heartland, temporada 18: tráiler, imágenes, quiénes regresan y cuándo estrena en Netflix Argentina

heartland temporada 18 serie.jpg

Heartland, temporada 18: tráiler de la serie de Netflix

Netflix: de qué trata la temporada 18 de Heartland

Heartland aborda la historia de Amy (Amber Marshall) y Lou (Michelle Morgan), dos hermanas que se mudan desde Nueva York a Heartland (en Alberta, Canadá), al viejo rancho con caballos de su abuelo Jack (Shaun Johnston), después de la inesperada muerte de su madre para pronto descubrir que les quieren quitar todo.

A lo largo de la serie, intentan perseguir sus sueños mientras ataviesan desafíos que pondrán a prueba su fortaleza. Amy crece y conoce el amor mientras transcurren los años en la vida rural a los pies de las Montañas Rocosas de Alberta, en Canadá.

La temporada 18 de Hertland gira en torno a una sequía en el Rancho Heartland. Irónicamente, el clima en el que los actores tuvieron que filmar fue extremadamente húmedo. De hecho, Amber Marshall, se refirió a este fenómeno: “Estábamos filmando una sequía en una de las temporadas más húmedas que hemos sentido. Fue todo un desafío mostrar a los personajes hablando sobre cómo si no llueve, no lo lograremos, en este exuberante pasto verde.”

Por otro lado, en esta última entrega se desata una gran disputa con los vecinos por la venta de carne de res. “Están vendiendo carne a muchos de los mismos lugares a los que nosotros venderíamos”, explicó Marshall. “Es una rivalidad cara a cara con tu vecino de al lado, y es por eso que Lou da un paso al frente e intenta usar su experiencia empresarial para hacer rentable el lado lucrativo del rancho.”

Netflix: cuándo estrena la temporada 18 de Hearland

La temporada 18 de Heartland estrenó en CBC TV de Canadá el 6 de octubre de 2024, por lo que la nueva temporada debutará en UP Faith & Family de Estados Unidos a mediados de 2025, probablemente en mayo.

Entonces, es probable que la temporada 18 de Hearland aterrice en Netflix entre julio y diciembre del 2025.

Reparto de Heartland, temporada 18

Amber Marshall como Amy Fleming

Michelle Morgan como Samantha Louis Fleming

Graham Wardie como Ty Borden

Shaun Johnston como Jack Bartlett

Chris Potter como Tim Fleming

Alisha Newton como Georgie

Kerry James como Caleb Odell

Jessica Steen como Lisa Stillman

Jessica Amlee como Mallory Wells

Gabriel Hogan como Peter Morris

Nathaniel Arcand como Scott Cardinal

Sobre los tempores de los fans de que Caleb podría no regresar a Heartland en la temporada 18, Marshall preguntó: “¿Por qué no lo haría? Definitivamente no hay personajes que no puedan regresar”.

