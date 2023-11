HBO Max tiene la película del Oso "cocainómano" que es furor

►TE PUEDE INTERESAR: Jennifer Aniston encabeza el top en HBO Max con una divertida comedia

La actriz Elizabeth Banks se embarca en la dirección de una cinta desquiciada protagonizada por un oso adicto a la cocaína.

Un oso drogado con cocaína se convierte en un asesino imparable, sorpresivamente este loco y esperado filme de comedia negra está inspirado en una historia real.

De qué se trata Oso intoxicado

Oso intoxicado está basada en un caso real, por increíble que parezca. El 11 de septiembre de 1985, Andrew C. Thorton II, un ex oficial de narcóticos convertido en narcotraficante, dejó caer cuarenta bolsas de cocaína de un avión y murió cuando su paracaídas no llegó a abrirse.

En 1985, un oso negro de 175 libras fue encontrado muerto junto a una bolsa de lona que contenía 70 libras de cocaína. Esta cayó a un bosque del estado de Georgia, Estados Unidos tras ser arrojada de una avioneta en rumbo de colisión. El piloto, desesperado, arrojó su carga ilegal y saltó del avión, pero se golpeó con la cola de su propia aeronave y no pudo abrir el paracaídas.

Por su parte, el oso ya había muerto cuando lo encontraron. Había abierto y devorado al menos 40 de los paquetes contenidos en la bolsa. Esperamos que tenga un final más feliz en la película.

Protagonistas de Oso intoxicado

Keri Russell

O'Shea Jackson Jr.

Jesse Tyler Ferguson

Alden Ehrenreich

Ray Liotta

Trailer de Oso intoxicado