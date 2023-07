Si eres un apasionado del mar, existen historias que simplemente no puedes dejar pasar en las plataformas de streaming.

Una de ellas es el estreno de After the Bite (Cabo Cod, la amenaza de los mares) en HBO Max, el documental que te acercará a la majestuosidad y el peligro de los grandes tiburones blancos.

Tras una serie de ataques de grandes tiburones blancos que dominaron los titulares, una comunidad de Cape Cod renegocia su relación con el medio ambiente marino.

Los residentes locales, los pescadores y los ambientalistas se ven obligados a enfrentar cambios dramáticos en su forma de vida. ¿Hasta dónde podemos empujar a la naturaleza antes de que nos muerda?

A cargo de este cautivador documental está la cineasta galardonada Ivy Meeropol, quien nos presenta una visión única y cercana de estos imponentes depredadores marinos.

Cabo Cod, la amenaza de los mares, nos sumerge en el mundo de los tiburones blancos que patrullan las aguas poco profundas de Cape Cod mientras cazan focas, hasta que un fatídico ataque a un hombre llamado Arthur Medici, de 26 años, cambia todo.

En 2018, el nadador perdió la vida en la playa de Massachusetts, en lo que los expertos catalogaron como el primer ataque de tiburón en este estado en más de 80 años.

Sin embargo, el objetivo de este documental no es infundir miedo, sino crear conciencia sobre la coexistencia con estas asombrosas criaturas marinas.

After the Bite | Official Trailer | HBO