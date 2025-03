Cuenta la historia de unos neoyorquinos casados que se mudan a una nueva casa en el campo y la encuentran infestada de fantasmas de diferentes períodos de la historia.

Según el sitio especialista en series y películas, sensacine.com, Ghosts es una serie comedia remake de la británica Fantasmas.

La historia sigue a Samantha y Jay, una alegre periodista freelance y un chef prometedor de la ciudad que deciden gastar todo su dinero en convertir una finca en ruinas que heredaron en un bed & breakfast.

Pero al llegar allí descubren que la mansión está habitada por muchos espíritus que han fallecido en el mismo lugar al que llaman ahora hogar.

Los fantasmas son un grupo muy unido y ecléctico que incluye desde un descarado cantante de salón hasta un líder de la tropa de exploradores de los 80 demasiado optimista.

