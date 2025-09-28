Embed - Así inició el manual de Ned | Manual de Supervivencia Escolar de Ned | Pluto TV

¿Qué ocurrió con el actor Tylor Chase?

Como se menciona previamente, el actor Tylor Chase interpretó a Martin Querly en la serie de Nickelodeon Manual de Supervivencia escolar de Ned.

A pesar de haber conocido la fama a temprana edad, el actor fue visto recientemente en California en situación de calle, según se difundió en un video viral que rápidamente recorrió las redes sociales.

El video viral fue compartido por una usuaria de la red social TikTok identificada como @lethallalli, y en el mismo se observa a Chase con ropa deteriorada y un evidente descuido físico.

En el video en cuestión, una publicación de Instagram de Tomatazos menciona: "BREAKING Lamentablemente se reveló que el actor #TylorChase vive en situación de calle. El intérprete dio vida a Martin Querly en la comedia #ManualDeSupervivenciaEscolarDeNed. Chase tuvo una carrera discreta en Hollywood y por años se desconocía de su trayectoria. Una joven compartió su historia en redes sociales y abrió una cuenta en GoFundMe para apoyar al actor."

En el video en cuestión se le escucha decir a Chase: “Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”. Su aparición, inesperada para los seguidores de la recordada serie de Nickelodeon, encendió las alarmas entre quienes crecieron viéndolo en televisión.

Lo último que se sabe del actor es que tenía un canal de YouTube desde 2014, en el cual compartía poemas y pequeños proyectos actorales, pero su última publicación fue en 2021.

En TikTok, usuarios agradecieron poder ayudar a Tylor, con mensajes como "Thank you guys so much I'm so grateful to be used as a vessel to help Tylor out".

Tras la viralización del actor en situación en calle, algunos seguidores impulsaron una campaña en GoFundMe con el objetivo de recaudar dinero para ayudarle con necesidades básicas como vivienda, alimentación y atención médica.