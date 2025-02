Así están hoy los protagonistas de la serie de Nickelodeon, El manual de supervivencia escolar de Ned

Los protagonistas de la serie, Devon Werkheiser, Lindsey Shaw y Daniel Curtis Lee, aún continúan en el mundo de la actuación en otros roles y papeles diferentes.

Nickelodeon.jpg

Esta serie de comedia narra la historia de Ned Bigby, un joven de California que junto con sus mejores amigos escribe un diario o manual con instrucciones para sobrellevar la vida adolescente. Ned es popular en la escuela por brindar consejos a sus pares.

Una curiosidad de la serie, es que utilizan en efecto de ruptura de la cuarta pared, en la que los protagonistas por momentos miran la cámara y hablan con la audiencia.

Ned y sus mejores amigos, Moze y Cookie, se enfrentan en cada capítulo a un problema escolar que deben resolver al finalizar el episodio llegando a una enseñanza que forma parte del manual de supervivencia.

Qué fue de la vida de los protagonistas de la serie El manual de supervivencia escolar de Ned

Los tres mejores amigos y protagonistas de la serie de Nickelodeon, triunfaron en el espectáculo gracias a sus papeles en El manual de supervivencia escolar de Ned. Los tres continúan siendo grandes amigos.

serie - protagonistas.jpg

Devon Werkheiser, el actor que interpreta a Ned, a sus 33 años continúa con su carrera actoral. Ha realizado apariciones en producciones como Criminal Minds, I Brake For Gringos y Artificial. Además, Devon tiene una carrera musical repleta de increíbles singles como Chapter One, lanzado en 2020.

Lindsey Shaw, por su parte, dejó el papel de la joven Moze para dar paso a otras interpretaciones actorales. Shaw ha realizado apariciones importantes en películas y series como Aliens in America, Pretty Little Liars y No One Live. A sus 35 años, sigue siendo una fantástica actriz e intérprete.

Daniel Curtis Lee, el simpático Cookie, en la actualidad luce muy diferente a su personaje de aquellos años. Curtis Lee incursionó en el mundo de la música, particularmente en el rap. Además, sigue en la pantalla, realizando papeles llenos de vida y talento como en Zeke and Luther, Glee y Navy: Investigación criminal.