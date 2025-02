A 21 años de "El diario de la princesa 2", así se ve hoy el duque Andrew Jacoby

¿Cómo se ve hoy el actor Callum Blue?

El actor británico Callum Blue tiene actualmente 47 años. Se hizo conocido por aparecer en series de televisión de Showtime como "The Tudors" y "Dead Like Me".

También interpretó al personaje Zod en la serie estadounidense "Smallville" y a Alex en la serie británica "Secret Diary of a Call Girl" junto a la actriz y cantante Billie Piper.

Sin dudas su éxito mundial vino de la mano de su personaje Andrew Jacoby en "El diario de la princesa 2". En la historia, Andrew es elegido por Mia como un potencial pretendiente. Andrew es consciente de que Mia no está enamorada de él, pero está dispuesto a casarse con ella por un sentido del deber que siente.

El diario de la princesa Callum Blue.jpg Callum Blue en la actualidad.

Además apareció en un episodio de la exitosa serie "Grey's Anathomy". Uno de sus últimos trabajos ha sido en la serie "9-1-1" de la ABC. En esta producción interpretó a Brad Torrance, un personaje que ofrecío una perspectiva especial sobre las dificultades de interpretar a un socorrista.

En su cuenta de Instagram, el actor Callum Blue comparte algunas imágenes de su día a día, pero también de sus trabajos a lo largo de su carrera.