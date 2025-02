Es que los actores que participaron de la película eran exitosos al igual que su director, pero, claramente, tener buenos actores no te garantiza absolutamente nada si no se tiene un guión que esté a la altura de las circunstancias. El fracaso que significó la película caló hondo en la carrera de algunos de sus protagonistas, por ejemplo, Alicia Silverstone no volvió a participar de películas de renombre, caso contrario fue el de George Clooney, Uma Thurman y Arnold Schwarzenegger.

De qué trata la película Batman y Robin

El sitio web de críticas de cine, Film Affinity realizó la sinopsis del film explicando que "Los experimentos del doctor Victor Fries para conservar la vida de su esposa con técnicas criogénicas originaron un error fatal que lo convirtió en Míster Frío, un villano que necesita mantener su cuerpo a temperaturas glaciales y que intentará congelar a todos los habitantes de la ciudad de Gotham".