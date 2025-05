La lujosa vida de Michaela es como una droga para Simone. Devon decide que es hora de intervenir, pero no sabe que Michaela es una oponente a la que temer.

Netflix: final explicado de "Sirenas"

El final de la serie deja más preguntas que certezas, siguiendo fiel al tono ambiguo y psicológico. Luego de varias revelaciones emocionales, rupturas y caídas morales, Simone, Devon y Michaela toman decisiones que las redefinen, pero no necesariamente las redimen.

Una de las metáforas de la serie gira en torno al mito de las sirenas, que según la leyenda, atraen a los hombres a su perdición con su canto. En la miniserie, esto tiene una reinterpretación, de hecho Molly Smith Metzler lo explica así: “En el mito original, las sirenas no son monstruos, sino mujeres castigadas. Su canto es un grito de ayuda”.

Si bien las protagonistas no tienen poderes sobrenaturales, ejercen una atracción emocional y psicológica sobre quienes las rodean. Peter cae de un acantilado por Simone, pero también por sus propias decisiones. Michaela manipula a su esposo, porque aprendió a vivir sin herramientas emocionales. Devon se aleja de su hermana porque entiende que no puede salvar a nadie si no se salva a sí misma.

serie sirenas.jpg "Sirenas" es una comedia negra que sigue la historia de tres mujeres. Imagen: Netflix

En la última escena en el ferry, el último encuentro entre Devon y Michaela sella ella historia de la serie, no hay villanas ni heroínas, solo mujeres tratando de liberarse de los roles que otros les impusieron.