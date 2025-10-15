Festival Provincial de Cine Mirada Oeste 2025: programación entre el 16 y el 18 de octubre

Se llevarán a cabo numerosas proyecciones en distintos espacios culturales. A las 19.30 se presentará "Un mundo recobrado", de Laura Bondarevsky, en la Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano (Antonio Tomba 54, Godoy Cruz).

Más tarde, a las 20.30, se proyectará "Adulto", de Mariano González, en la Sala Azul de la Nave UNCuyo. En el mismo complejo, pero en la Sala Verde, a las 21, se exhibirá "Antes del cuerpo", dirigida por Karina Piazza y Lucía Bracelis.

Viernes 17

A las 18 horas, la Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano será nuevamente sede de la muestra de la competencia de cortometrajes. A continuación, a las 19.30, se proyectará “Francesca y las otras”, de Elena Schnell, en el mismo espacio. La jornada continuará en la Nave UNCuyo, donde a las 20.30 se presentará "LS83", de Herman Szwarcbart, en la Sala Azul, y a las 21 “Repetí el fin del mundo conmigo”, de Rodrigo Verdejo, en la Sala Verde.

Sábado 18

Se llevará a cabo el evento de premiación del festival Mirada Oeste, a las 19, en el Espacio Le Parc. El cierre de la edición estará a cargo de la proyección “Mensaje en la botella” del director Gabriel Nesci, a las 21 en el Parque Margarita Malharro de Torres. Esta producción se filmó en gran parte en Mendoza y cuenta con el protagónico de Luisana Lopilato, Luciano Cáceres, Benjamín Amadeo, entre otros.