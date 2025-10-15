Inicio Series y películas Festival Mirada Oeste
Festival Provincial de Cine Mirada Oeste 2025: programación entre el 16 y el 18 de octubre

La entrada a las actividades del Festival Provincial de Cine Mirada Oeste será gratuita y por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de las salas.

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Descubre la grilla para los últimos días del Festival Provincial de Cine Mirada Oeste

El pasado lunes 13 de octubre comenzó en la provincia una nueva edición del Festival Provincial de Cine Mirada Oeste, y los mendocinos y turistas pueden disfrutar de decenas de películas y cortometrajes.

A continuación te diremos cómo continúa la grilla de este festival para los días jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de octubre.

Programación Festival Provincial de Cine Mirada Oeste 2025: jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de octubre

Jueves 16

Se llevarán a cabo numerosas proyecciones en distintos espacios culturales. A las 19.30 se presentará "Un mundo recobrado", de Laura Bondarevsky, en la Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano (Antonio Tomba 54, Godoy Cruz).

Más tarde, a las 20.30, se proyectará "Adulto", de Mariano González, en la Sala Azul de la Nave UNCuyo. En el mismo complejo, pero en la Sala Verde, a las 21, se exhibirá "Antes del cuerpo", dirigida por Karina Piazza y Lucía Bracelis.

Viernes 17

A las 18 horas, la Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano será nuevamente sede de la muestra de la competencia de cortometrajes. A continuación, a las 19.30, se proyectará “Francesca y las otras”, de Elena Schnell, en el mismo espacio. La jornada continuará en la Nave UNCuyo, donde a las 20.30 se presentará "LS83", de Herman Szwarcbart, en la Sala Azul, y a las 21 “Repetí el fin del mundo conmigo”, de Rodrigo Verdejo, en la Sala Verde.

Sábado 18

Se llevará a cabo el evento de premiación del festival Mirada Oeste, a las 19, en el Espacio Le Parc. El cierre de la edición estará a cargo de la proyección “Mensaje en la botella” del director Gabriel Nesci, a las 21 en el Parque Margarita Malharro de Torres. Esta producción se filmó en gran parte en Mendoza y cuenta con el protagónico de Luisana Lopilato, Luciano Cáceres, Benjamín Amadeo, entre otros.

