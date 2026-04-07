Festival de Pasturas 2026 en Malargüe: cuándo se realizará

Albino aseguró que este festival cinematográfico genera un impacto que trasciende lo local, con proyección nacional e internacional, y posiciona a Malargüe como un punto de interés dentro del circuito cultural y cinematográfico.

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¿Por qué el Festival de Pasturas se realiza en Mayo?

Tato Moreno dijo que la elección del mes de mayo responde a una estrategia concreta: dinamizar una temporada históricamente baja en materia turística en aquel departamento. Además, destaco que este festival no solo se basa en películas y documentales, sino que también busca poner en valor la trashumancia como parte de la identidad local, generando nuevas experiencias para visitantes.

Además de las proyecciones, el festival contará con un laboratorio de desarrollo cinematográfico de alcance internacional, destinado a proyectos de largometrajes de ficción y documental en etapas avanzadas. En esta edición participarán iniciativas de Argentina y coproducciones con países como Colombia, República Dominicana y Estados Unidos, lo que implicará la llegada de realizadores y especialistas de toda la región.

Moreno también resaltó que cada vez más cineastas manifiestan su interés por participar en este festival y conocer Malargüe, quienes se sienten atraídos no solo por el cine, sino también por la naturaleza del lugar.

Chivos El Festival de Pasturas se desarrollará del 19 al 23 de mayo en Malargüe.

Sin dudas, el Festival de Pasturas es uno de los eventos más esperados no solo por los malargüinoa, sino también por aquellos realizadores audiovisuales que ponen en valor el trabajo y el esfuerzo de quienes trabajan en el campo.