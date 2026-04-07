El Festival de Pasturas es una propuesta que combina cine, cultura y turismo. Este evento está impulsado por el productor de cine Tato Moreno (director de "Arreo") se desarrollará del 19 al 23 de mayo en Malargüe.
Festival de Pasturas 2026 en Malargüe: cuándo se realizará
El Festival de Pasturas es uno de los eventos más importantes en el calendario de turismo de Malargüe
El proceso de selección de las producción se realizará durante los primeros días de abril y la programación oficial se daría a conocer a mediados de ese mes, con producciones provenientes de distintos países.
Además, el prestador turístico local Johnny Albino destacó la importancia de acompañar este tipo de producciones artísticas que contribuyen al desarrollo del departamento sureño.
Albino aseguró que este festival cinematográfico genera un impacto que trasciende lo local, con proyección nacional e internacional, y posiciona a Malargüe como un punto de interés dentro del circuito cultural y cinematográfico.
¿Por qué el Festival de Pasturas se realiza en Mayo?
Tato Moreno dijo que la elección del mes de mayo responde a una estrategia concreta: dinamizar una temporada históricamente baja en materia turística en aquel departamento. Además, destaco que este festival no solo se basa en películas y documentales, sino que también busca poner en valor la trashumancia como parte de la identidad local, generando nuevas experiencias para visitantes.
Además de las proyecciones, el festival contará con un laboratorio de desarrollo cinematográfico de alcance internacional, destinado a proyectos de largometrajes de ficción y documental en etapas avanzadas. En esta edición participarán iniciativas de Argentina y coproducciones con países como Colombia, República Dominicana y Estados Unidos, lo que implicará la llegada de realizadores y especialistas de toda la región.
Moreno también resaltó que cada vez más cineastas manifiestan su interés por participar en este festival y conocer Malargüe, quienes se sienten atraídos no solo por el cine, sino también por la naturaleza del lugar.
Sin dudas, el Festival de Pasturas es uno de los eventos más esperados no solo por los malargüinoa, sino también por aquellos realizadores audiovisuales que ponen en valor el trabajo y el esfuerzo de quienes trabajan en el campo.