De esta manera se hace un juego de palabras con el apellido del personaje Jon Snow y "dough", que en inglés es la masa que se utilizada para hacer pan u otros productos pasteleros.

"Los fanáticos de Game of Thrones siempre me preguntan cuál es la receta, pero no les puedo decir. Pero sí puedo comentar que gracias a nuestra forma de trabajo los clientes no tendrán que atravesar el peligroso Camino del Rey para visitarnos", aseguró Hawkey.

Ben Hawkey, el actor que interpretó a Hot Pie en 'Game of Thrones' abrió una panadería llamada "You Know Nothing John Dough".



Su especialidad son los panes Direwolf, el mismo regalo horneado que Hot Pie le dio a Arya Stark cuando separaron sus caminos en la temporada 3.

¿De qué trata la serie Game Of Thrones?

Esta serie medieval está basada en la novela Canción de hielo y fuego de George R.R. Martín, y la misma narra la violenta lucha de varias familias nobles por el control del Trono de Hierro en los Siete Reinos de Westeros, mientras una amenaza antigua regresa desde el norte y el exiliado heredero Targaryen busca reclamar su legítimo lugar en el poder. La historia se desarrolla en un mundo de dragones y magia, y está disponible en la plataforma Max.