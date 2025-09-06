Ben Hawkey interpretó a Hot Pie en la serie Game of Thrones

Game of Thrones es una de las series más importantes en la historia de la televisión. Contó con un total de 8 temporadas, las cuales fueron premiadas a nivel internacional.

Uno de los personajes más recordados de la serie Game of Thrones es Hot Pie, también conocido como Pastel Caliente, el cual supo ganarse el cariño del público. El actor que interpretó a este personaje fue Ben Hawkey.

¿Qué fue de la vida de Ben Hawkey?

Tras el éxito de Game of Thrones, el actor Ben Hawkey abrió un negocio llamado You Know Nothing, John Dough (el cual se encuentra entre los helipuertos 13-15 en el Estado Industrial, en Londres), donde vende galletas con forma de lobo huargo. El nombre del negocio es traducido como "No sabes nada, John Masa", el cual hace referencia a una frase recurrente en las primeras temporadas de la serie dirigidas al personaje principal de Jon Snow.

De esta manera se hace un juego de palabras con el apellido del personaje Jon Snow y "dough", que en inglés es la masa que se utilizada para hacer pan u otros productos pasteleros.

"Los fanáticos de Game of Thrones siempre me preguntan cuál es la receta, pero no les puedo decir. Pero sí puedo comentar que gracias a nuestra forma de trabajo los clientes no tendrán que atravesar el peligroso Camino del Rey para visitarnos", aseguró Hawkey.

¿De qué trata la serie Game Of Thrones?

Esta serie medieval está basada en la novela Canción de hielo y fuego de George R.R. Martín, y la misma narra la violenta lucha de varias familias nobles por el control del Trono de Hierro en los Siete Reinos de Westeros, mientras una amenaza antigua regresa desde el norte y el exiliado heredero Targaryen busca reclamar su legítimo lugar en el poder. La historia se desarrolla en un mundo de dragones y magia, y está disponible en la plataforma Max.

