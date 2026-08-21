Puerta 7 está entre las series y películas argentinas que volvieron a captar la atención de los usuarios de Netflix. Protagonizada por Dolores Fonzi y Esteban Lamothe, la ficción combina drama, suspenso y thriller en una historia atravesada por el fútbol, la política, la violencia y el crimen organizado.
Esteban Lamothe brilla en la serie de Netflix que destapa la corrupción del fútbol argentino
Dolores Fonzi lucha contra la violencia y la corrupción del fútbol argentino en la serie de Netflix, acompañada por un elenco de figuras como Esteban Lamothe.
Con solo 8 capítulos, la serie sigue a distintos personajes involucrados en el mundo de las barras bravas y expone las disputas de poder que existen detrás de una de las facetas más oscuras del fútbol argentino. A medida que avanza la trama, las relaciones entre dirigentes, políticos y barras quedan cada vez más comprometidas.
Dolores Fonzi interpreta a Diana, una mujer que intenta enfrentarse a las estructuras de poder vinculadas con la violencia en el fútbol, mientras que Esteban Lamothe forma parte del elenco que completa esta atrapante producción argentina.
Con una trama intensa y personajes complejos, Puerta 7 se presenta como una alternativa ideal dentro del catálogo de Netflix para quienes buscan series y películas argentinas cargadas de suspenso, corrupción y conflictos de poder.
Netflix: de qué trata la serie Puerta 7
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Puerta 7 versa: "Un hincha de Ferroviarios Fútbol Club muere al ser apuñalado durante un partido, y sus amigos buscan venganza. Diana, activista de una ONG, recibe una oferta de trabajo".
Una mujer con una férrea determinación, interpretada por Dolores Fonzi, trabaja para librar al fútbol de la violencia y la corrupción que rodean a las barras bravas argentinas.
Reparto de Puerta 7, serie original de Netflix
- Dolores Fonzi
- Esteban Lamothe
- Carlos Belloso
- Juan Gil Navarro
- Daniel Aráoz
- Antonio Grimau
- Ignacio Quesada
- Mónica Ayos
- Daniel Valenzuela
Dónde ver la serie Puerta 7, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Puerta 7 se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Puerta 7 se puede ver en Netflix.
- España: la serie Puerta 7 se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Puerta 7: La serie argentina sobre barras bravas, política y crimen organizado en Netflix.
- Protagonistas: Dolores Fonzi y Esteban Lamothe abordan la violencia en el fútbol.
- Trama: Ocho capítulos exploran las complejas relaciones de poder y corrupción.