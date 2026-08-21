Esteban Lamothe brilla en la serie de Netflix que destapa la corrupción del fútbol argentino

Con solo 8 capítulos, la serie sigue a distintos personajes involucrados en el mundo de las barras bravas y expone las disputas de poder que existen detrás de una de las facetas más oscuras del fútbol argentino. A medida que avanza la trama, las relaciones entre dirigentes, políticos y barras quedan cada vez más comprometidas.

Dolores Fonzi interpreta a Diana, una mujer que intenta enfrentarse a las estructuras de poder vinculadas con la violencia en el fútbol, mientras que Esteban Lamothe forma parte del elenco que completa esta atrapante producción argentina.