Toma como inspiración varias ilustraciones del artista sueco Simon Stålenhag, cuyas obras fusionan paisajes rurales con tecnología futurista.

Prime Video: ¿De qué trata la serie Tales from the Loop?

La serie estadounidense cuenta una historia que se lleva a cabo en una pequeña ciudad construida sobre “El Bucle”, una máquina experimental diseñada para desbloquear los misterios del universo. A partir de este laboratorio, los personajes viven situaciones extraordinarias que exploran el tiempo, la memoria, la pérdida y el amor.

Cada episodio de la serie funciona como un relato autónomo, pero todos están conectados emocional y temáticamente.

Con una fotografía impecable, una banda sonora melancólica y un ritmo pausado, “Tales from the Loop” no es una serie para ver a las apuradas, sino para sentirla. Es ideal para quienes disfrutan de narrativas contemplativas que mezclan lo cotidiano con lo imposible o futurista.

Si buscas una serie breve, profunda y visualmente hermosa esta es una opción que no falla. Se encuentra disponible en Prime Video, y seguramente te va a tocar el corazón como pocas lo hacen.

Reparto de la serie Tales from the Loop