Está en Prime Video, tiene 8 episodios y es la miniserie más vista del momento

serie all her fault All her fault es una miniserie británico-estadounidense de suspenso.

¿De qué trata la miniserie?

"Marissa y Peter Irvine entran en una pesadilla cuando su pequeño hijo es secuestrado", revela la descripción oficial de Prime Video.

Cuando Marissa Irvine recoge a su hijo pequeño Milo tras su primera cita de juegos con un niño llamado Jacob, compañero de su nuevo colegio, la mujer de la casa donde debía estar Milo afirma no conocer al niño ni a su madre, lo que da inicio a la peor pesadilla de cualquier padre. Mientras Marissa y su esposo Peter emprenden una búsqueda desesperada de su hijo, su relación familiar empieza a desmoronarse.

all her fault serie Sarah Snook es Marissa Irvin y Dakota Fanning es Jenny Kaminski.

Contando con la ayuda de su nueva amiga Jenny Kaminski, las dos mujeres forman una estrecha e improbable alianza. Juntas buscan a Milo, descubriendo profundos secretos familiares que cambiarán el curso de sus vidas para siempre. El detective Alcaras, el policía encargado de encontrar a Milo y a los supuestos secuestradores, desentraña la compleja y aterradora red de engaños y mentiras que ha atrapado a las familias Irvine y Kaminski, llevando su código moral al límite

Tráiler

Elenco