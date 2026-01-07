Si crees que has visto todos los títulos del catálogo de Prime Video, a continuación tenemos una recomendación que seguro no conoces. Se trata de una miniserie de la plataforma que se estrenó en noviembre del 2025, pero ahora se encuentra entre las opciones más vistas, de hecho está en el top 2 en Argentina.
Está en Prime Video, tiene 8 episodios y es la miniserie más vista del momento
La miniserie cuenta una historia intrigante y de suspenso que no te dejará despegarte de la pantalla
La serie en cuestión es All Her Fault (Su peor pesadilla en Latinoamérica), un título basado en la novela Su peor pesadilla, escrita por la autora irlandesa Andrea Mara y publicada en 2021. El programa tiene ocho episodios que relatan una historia de drama y suspenso, y es perfecto para hacer una maratón.
La miniserie obtuvo cuatro nominaciones en los Critics Choice y dos en los Globos de oro incluyendo, en ambos casos, el de mejor serie limitada. Es protagonizada por Sarah Snook, de Succession, y Dakota Fanning de Ripley.
¿De qué trata la miniserie?
"Marissa y Peter Irvine entran en una pesadilla cuando su pequeño hijo es secuestrado", revela la descripción oficial de Prime Video.
Cuando Marissa Irvine recoge a su hijo pequeño Milo tras su primera cita de juegos con un niño llamado Jacob, compañero de su nuevo colegio, la mujer de la casa donde debía estar Milo afirma no conocer al niño ni a su madre, lo que da inicio a la peor pesadilla de cualquier padre. Mientras Marissa y su esposo Peter emprenden una búsqueda desesperada de su hijo, su relación familiar empieza a desmoronarse.
Contando con la ayuda de su nueva amiga Jenny Kaminski, las dos mujeres forman una estrecha e improbable alianza. Juntas buscan a Milo, descubriendo profundos secretos familiares que cambiarán el curso de sus vidas para siempre. El detective Alcaras, el policía encargado de encontrar a Milo y a los supuestos secuestradores, desentraña la compleja y aterradora red de engaños y mentiras que ha atrapado a las familias Irvine y Kaminski, llevando su código moral al límite
Tráiler
Elenco
- Sarah Snook como Marissa Irvine.
- Jake Lacy interpreta a Peter Irvine.
- Dakota Fanning es Jenny Kaminski.
- Jay Ellis como Colin Dobbs.
- Abby Elliott es Lia Irvine.
- Michael Peña como el Detective Alcaras.